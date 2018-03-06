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Киевские Ведомости
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Социум
| Смешные животные, которых сильно удивили
Социум
Смешные животные, которых сильно удивили
Их глаза говорят о многом.
Никто не знает,что так шокировало этих зверьков,но выглядели они в этот момент очень забавно, передает
Киевские Ведомости
со ссылкой на Телеграф.
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Валерия Лукьянова
Редактор раздела Социум
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