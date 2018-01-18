Нелепые лайфхаки от людей со странным чувством юмора

Умение быстро реагировать в сложившихся обстоятельствах и принимать правильные решения всегда было на вес золота. Человек со смекалкой никогда не окажется в тупике. Сегодня мы собрали 17 комичных советов с нотками безумия, которые, тем не менее, отлично выручают в жизни, передает Киевские Ведомости со ссылкой на novate.
1. Вообще-то есть специальное приспособление, но зачем платить, если есть ложка!
2. Вам кажется, что человек сидит и работает, но на самом деле это просто картинка, закрывающая стекло
3. Большому человеку нужен большой стакан!
4. Комфорт и веселье!
5. Теперь в три раза вместительней!
6. Эта чашка - частная собственность!
7. Жаль, что так нельзя сделать со сковородкой!
8. Больше никаких комплексов!
9. Мебель, которая растет вместе с тобой!
10. Скажи нет спущенным брюкам!
11. Штопор - вообще вещь бесполезная, то ли дело дрель или шуроповерт!
12. Да что вы знаете о креативных головных уборах!?
13. Горячее масло больше не заставит меня плакать!
14. В лучших традициях азиатской кухни!
15. Если нет молотка для мяса, сгодится и обычный
16. Теперь совсем другое дело!
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17. Наконец то она реально пригодилась!
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