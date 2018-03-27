Стало известно, в чем обвиняют Холодницкого

30 марта генеральный прокурор Юрий Луценко обратился к Квалификационно-дисциплинарной комиссии прокуроров с представлением о снятии Назара Холодницкого с должности заместителя генпрокурора и руководителя Специализированной Антикоррупционной прокуратуры.
Сообщение об этом Луценко разместил днем в пятницу на своей странице в Facebook, передает интернет-издание Киевские Ведомости со ссылкой на 24tv.ua.
Впоследствии директор НАБУ Артем Сытник рассказал подробности дела о так называемых "жучках Холодницкого", пишет интернет-издание Киевские Ведомости со ссылкой на DT.UA.
По словам Сытника, во время прослушивания кабинета Холодницкого удалось зафиксировать информацию о давлении на определенных должностных лиц, в отношении которых были открыты производства, а именно прослушивание длилось почти месяц.
Во-первых, речь идет о сливе информации о подготовке обысков тем людям, у которых эти обыски должны были проводиться. Во-вторых, о давлении на определенных должностных лиц для принятия ими определенных решений, – рассказал директор НАБУ.
Сытник уточнил, что речь идет не только о прокурорах, в отношении которых велись производства, но и судей, на которых оказывалось давление для принятия решений.
"Давление на суд делался с той целью, чтобы суд не рассматривал ходатайство детективов НАБУ о проведении обыска у лица, которое является другом Холодницкого", - отметил глава НАБУ.
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По его словам, это лишь краткий перечень того, что зафиксировано на этих записях...