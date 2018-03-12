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Шоу-Биз
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Татьяна Завьялова, переспав с фитнес-тренером, разрушила при помощи своего мужа его семью
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В Дагестане парень до смерти забил свою девушку булыжниками
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Дмитрий Кривобок
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