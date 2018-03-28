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Социум

Закрытие генконсульства США в Санк-Петербурге существенно не повлияет на выдачу виз

Закрытие генконсульства США в Санк-Петербурге существенно не повлияет на выдачу виз

30.03.2018
Рубрика: Общество
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В Российском союзе туристической индустрии уверены, что закрытие дипломатического представительства США существенно не повлияет на визовую политику в регионе. Заместитель руководителя Северо-Западного регионального отделения РСТ Павел Руменцев считает, что ситуация ухудшилась незначительно, так как визы в генконсульстве оформлялись медленно и люди предпочитали ездить в другие регионы страны для их быстрого оформления.
Он подчеркивает, что получить в генконсульстве первичную туристическую визу почти не представлялось возможным. Выстояв огромные очереди, люди все равно ехали в Таллин или Ригу, чтобы завершить процесс.
Закрытие генконсульства США в Санк-Петербурге существенно не повлияет на выдачу виз

Он понимает, что теперь вся нагрузка упадет на столичные консульства, и, конечно, времени на оформление документов будет уходить еще больше. Но других вариантов нет, и люди будут терпеливо ожидать своей очереди и потепления отношений между странами.
Напомним, что по решению МИД РФ в ответ на действия США по высылке российских дипломатов из страны, 60 сотрудников американского дипломатического представительства покинут страну в течение следующей недели...

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