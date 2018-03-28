Закрытие генконсульства США в Санк-Петербурге существенно не повлияет на выдачу виз

30.03.2018ОбществоВ Российском союзе туристической индустрии уверены, что закрытие дипломатического представительства США существенно не повлияет на визовую политику в регионе. Заместитель руководителя Северо-Западного регионального отделения РСТ Павел Руменцев считает, что ситуация ухудшилась незначительно, так как визы в генконсульстве оформлялись медленно и люди предпочитали ездить в другие регионы страны для их быстрого оформления.Он подчеркивает, что получить в генконсульстве первичную туристическую визу почти не представлялось возможным. Выстояв огромные очереди, люди все равно ехали в Таллин или Ригу, чтобы завершить процесс.Он понимает, что теперь вся нагрузка упадет на столичные консульства, и, конечно, времени на оформление документов будет уходить еще больше. Но других вариантов нет, и люди будут терпеливо ожидать своей очереди и потепления отношений между странами.Напомним, что по решению МИД РФ в ответ на действия США по высылке российских дипломатов из страны, 60 сотрудников американского дипломатического представительства покинут страну в течение следующей недели...