| | Арендаторы сгоревшего ТРЦ в Кемерово рассказали о причинах проблем с электричеством
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Арендаторы сгоревшего ТРЦ в Кемерово рассказали о причинах проблем с электричеством

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