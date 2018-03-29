Появилось мощное видео расстрела из гранатомета позиции боевиков под Песками

пятница, 30 марта 2018, 20:38Поделитьсяпереглянути новину українськоюВ интернете обнародовали видео расстрела украинскими военными из гранатомета позиции боевиков незаконных вооруженных формирований под Песками в Донецкой области.Соответствующий ролик размещен в YouTube."Пески. Позиция "Берлога". Расчет СПГ-9 расстреливает минометную батарею 82 мм русских боевиков", - говорится в описании видео.Внимание, нецензурная лексика!Стоит отметить, что ролик активно комментируют в сети."СМСки отправляют сепарам!", "Гоните этих беззубых уродов", "Дайте им хорошенько прикурить Только остерегайтесь ответки", "Отлично", "Героям слава", "Красота", "Земля бетоном", - пишут в интернете.Как сообщал "Апостроф", ранее боевики "ДНР" применили запрещенное лазерное оружие специального назначения. Луч использовали со стороны оккупированной территории. В результате происшествия украинский пограничник получил ожег сетчатки глаза...