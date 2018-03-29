| | Появилось мощное видео расстрела из гранатомета позиции боевиков под Песками
Социум

Появилось мощное видео расстрела из гранатомета позиции боевиков под Песками

пятница, 30 марта 2018, 20:38
Поделиться
переглянути новину українською
В интернете обнародовали видео расстрела украинскими военными из гранатомета позиции боевиков незаконных вооруженных формирований под Песками в Донецкой области.
Соответствующий ролик размещен в YouTube.
"Пески. Позиция "Берлога". Расчет СПГ-9 расстреливает минометную батарею 82 мм русских боевиков", - говорится в описании видео.
Внимание, нецензурная лексика!
Стоит отметить, что ролик активно комментируют в сети.
"СМСки отправляют сепарам!", "Гоните этих беззубых уродов", "Дайте им хорошенько прикурить Только остерегайтесь ответки", "Отлично", "Героям слава", "Красота", "Земля бетоном", - пишут в интернете.
Как сообщал "Апостроф", ранее боевики "ДНР" применили запрещенное лазерное оружие специального назначения. Луч использовали со стороны оккупированной территории. В результате происшествия украинский пограничник получил ожег сетчатки глаза...

Еще по теме

Боевики ДНР применили на Донбассе лазерное оружие

Боевики ДНР применили на Донбассе лазерное оружие

29-03-2018, 15:10
Читать
Бойцы АТО уничтожили зенитную установку боевиков на Донбассе: опубликовано ...

Бойцы АТО уничтожили зенитную установку боевиков на Донбассе: опубликовано ...

11-08-2017, 00:11
Читать
Сети впечатлило пронзительное обращение бойца АТО к россиянам: опубликовано ...

Сети впечатлило пронзительное обращение бойца АТО к россиянам: опубликовано ...

6-09-2017, 03:06
Читать
В сети показали ночной бой в Авдеевской промзоне: опубликовано уникальное в ...

В сети показали ночной бой в Авдеевской промзоне: опубликовано уникальное в ...

6-09-2017, 07:17
Читать
Бои за Авдеевскую промзону: военные показали свежее видео из горячей точки

Бои за Авдеевскую промзону: военные показали свежее видео из горячей точки

24-11-2017, 17:22
Читать
Третья сила: появилось видео, как бойцы АТО уничтожили минометную позицию б ...

Третья сила: появилось видео, как бойцы АТО уничтожили минометную позицию б ...

13-10-2017, 18:41
Читать
Социум

Редактор раздела Социум
Написать на e-mail