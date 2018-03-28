Стало известно о гибели на Донбассе еще двух бойцов АТО

пятница, 30 марта 2018, 19:24Поделитьсяпереглянути новину українськоюНа Донбассе погиб украинский военный из села Ракошино Закарпатской области.Об этом сообщает местное издание Мukachevo.net.Отмечается, что трагедия произошла в ночь с 26 на 27 марта. Погибшего был 21 год."Печальная весть пришла в наше село Трагически оборвалась жизнь нашего односельчанина", - заявили в Ракошинском сельском совете.В свою очередь, голова села уточнил, что по факту смерти военнослужащего начато уголовное производство.Кроме того, в штабе АТО сообщили, что в пятницу, 30 марта, на Донбассе погиб один боец АТО, еще трое получили ранения.Как сообщал "Апостроф", ранее в Кривом Роге попрощались с военнослужащим Сергеем Гранкиным с позывным "Балу", который погиб в субботу, 24 марта, на Донбассе в районе Троицкого, на Светлодарской дуге.Кроме того, стало известно, что в Липовце Винницкой области неизвестные осквернили могилу погибшего бойца антитеррористической операции (АТО) на Донбассе Романа Грушка...