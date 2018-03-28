| | Стало известно о гибели на Донбассе еще двух бойцов АТО
Социум

Стало известно о гибели на Донбассе еще двух бойцов АТО

пятница, 30 марта 2018, 19:24
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На Донбассе погиб украинский военный из села Ракошино Закарпатской области.
Об этом сообщает местное издание Мukachevo.net.
Отмечается, что трагедия произошла в ночь с 26 на 27 марта. Погибшего был 21 год.
"Печальная весть пришла в наше село Трагически оборвалась жизнь нашего односельчанина", - заявили в Ракошинском сельском совете.
В свою очередь, голова села уточнил, что по факту смерти военнослужащего начато уголовное производство.
Кроме того, в штабе АТО сообщили, что в пятницу, 30 марта, на Донбассе погиб один боец АТО, еще трое получили ранения.
Стало известно о гибели на Донбассе еще двух бойцов АТО

Как сообщал "Апостроф", ранее в Кривом Роге попрощались с военнослужащим Сергеем Гранкиным с позывным "Балу", который погиб в субботу, 24 марта, на Донбассе в районе Троицкого, на Светлодарской дуге.
Кроме того, стало известно, что в Липовце Винницкой области неизвестные осквернили могилу погибшего бойца антитеррористической операции (АТО) на Донбассе Романа Грушка...

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