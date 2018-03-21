Нет моря и будущего: соцсети впечатлило новое видео из Крыма

пятница, 30 марта 2018, 18:47Поделитьсяпереглянути новину українськоюПользователей интернета впечатлило видео из поселка Олива на южном берегу оккупированного Российской Федерацией Крыма, который входит в городской округ Ялты.Соответствующее видео опубликовано в YouTube.Стоит отметить, что ролик снял и разместил в сообществе "На улицах Ялты" в Facebook Олег Мещеряков."Это было мое "предвыборное" обещание на выборах президента (Российской Федерации, - ред.). Я обещал сделать открытое обращение к В.В. Путину по поводу красот Крыма и достояния народа. Письменное обращение разместил на сайте президента также. Если вы можете, то сделайте так же. Должно же кому-то стать хотя бы неловко", - отметил он."Да плевать он на народ хотел, и ему такие ролики до ф*ни!", "Смотришь на эти заборы - и какая-то безнадёга одолевает", " Зато НАТО не перелезет через забор!", "Нет моря и будущего", - пишут в интернете.Как сообщал "Апостроф", ранее пользователей социальных сетей возмутили горы мусора в Алупке в Крыму...