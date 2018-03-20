Резонансное самоубийство летчика Волошина: губернатор Савченко принял неожиданное решение

пятница, 30 марта 2018, 18:13Поделитьсяпереглянути новину українськоюГлава Николаевской областной государственной администрации Алексей Савченко обратился к президенту Петру Порошенко с просьбой о временном прекращении полномочий на время расследования обстоятельств самоубийства легендарного летчика Владислава Волошина.Об этом он заявил на брифинге в Киеве в эфире телеканала "112 Украина".Причиной является сложная ситуация в области, где после самоубийства Волошина появились манипуляции и скандалы с регулярным упоминанием имени главы ОГА."18 марта произошло трагическое событие: погиб временно исполняющий обязанности руководителя международного аэропорта Владислав Волошин. По этому поводу достаточно раздается разного рода лозунгов. Чтобы избежать каких-либо спекуляций, я принял такое сознательное решение. Заявление я написал, оно зарегистрировано 30 марта, номер 323 193 43 01", – сказал Савченко.По словам руководителя области, он попросил отстранить себя на все время следствия.Ранее советник главы Николаевской ОГА говорил, что Савченко находится на больничном и не появится на работе две-три недели."Это так", – подтвердил чиновник."Я больше скажу. Я с 5 марта отсутствовал в Николаевской области. В связи с этими событиями я прервал пребывание за рубежом, приехал. Сегодня надеюсь, что у меня будет возможность завершить те вещи, которыми я занимался", – сказал Савченко.Также он заявил: "Любые инсинуации я отвергаю Я надеюсь, что летом мы таки откроем Николаевский аэропорт".Напомним, ранее, 29 марта, в Николаеве под зданием ОГА прошел митинг с требованием отстранения Алексея Савченко на время расследования гибели Владислава Волошина...