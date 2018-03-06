Боевики ДНР запытали до смерти 18-летнего парня: опубликованы фото и шокирующие детали

пятница, 30 марта 2018, 17:09Поделитьсяпереглянути новину українськоюВ оккупированной Макеевке (Донецкая область) боевики так называемой ДНР запытали до смерти 18-летнего Влада Гиневича.Об этом в своем блоге сообщает журналист Денис Казанский.По его словам, парня доставили в отдел "полиции ДНР" якобы за прогулы в ПТУ, чтобы провести "профилактическую работу". Информация о смерти Гиневича появилась в соцсетях, при этом "власти ДНР" пытались замолчать данный инцидент."Вчера Влада забрали в "милицию". Забрали вместе с мамой, отвезли на Бутовский поворот, возле паспортного стола. Его завели, а ее оставили на улице. С ее уст вам доношу - она ждала его часов 5-6, и он ей написал: "Мам, принеси покушать". Она стучалась, но ее не впускали. Потом приезжает скорая… Она говорит, что поняла, что что-то тут не ладно. Потом спустя время выходят и спрашивают: "Вы Гиневич?" И сказали: "Ваш сын умер…" - рассказали друзья погибшего в соцсети.Так, они не верят, что парень умер сам, и утверждают, что его избивали. Кроме того, девушка Гиневича заявила, что была на его похоронах и видела на теле следы пыток и побоев. В "полиции" его душили пакетом, били по голове."После того, как с подачи друзей и родственников скандальная история пошла гулять по соцсетям, в "МВД ДНР" выпустили заявление по поводу случившегося. Парня якобы пригласили на беседу по поводу прогулов в ПТУ(!). Там, по словам полицаев, он признался, что употребляет наркотики. А потом взял и сам умер прямо в отделе", - отметил Казанский.Он подчеркнул, что все это звучит как безумие."Конечно, только последний дегенерат может поверить, что здоровый 18-летний парень, вызванный за прогулы в полицию, сам внезапно умер там от отека головного мозга", - подытожил журналист.Фото: deniskazansky.com.uaКак сообщал "Апостроф", ранее в Енакиево Донецкой области боевики так называемой ДНР изнасиловали и убили 14-летнюю девочку...