В Киеве до смерти избили активиста: опубликованы фото с места трагедии

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В Киеве неизвестные до смерти избили активиста общественного объединения (ОО) "Беличанский рыбалка" Николая Ярему.
Об этом сообщает "Информатор".
https://informator.news/u-kyjevi-nevidomi-vbyly-hromadskoho-aktyvista/Отмечается, что трагедия произошла ночью 26 марта. Мужчина находился на ночном дежурстве на базе Святошинского озера №15.
"Судя по многочисленным гематомам на теле погибшего, смерть наступила в результате нанесения тяжких телесных повреждений. В частности, на лице активиста заметны следы ударов, которые могли нанести посторонними предметами", - сказано в сообщении.
Уточняется, что недалеко от места убийства был обнаружен разбитый мобильный телефон активиста.
"В помещении, в котором находился Ярема, корреспондент зафиксировал беспорядок, который, вероятно, возник в результате силового конфликта. Убитый был без верхней одежды и обуви, что может свидетельствовать о том, что в момент нападения злоумышленников активист находился в помещении", - пишет издание.
Фото: informator.news
Стоит напомнить, что ранее активисты ОО "Беличанский рыбалка" требовали не допустить кровопролития из-за попытки рейдеров захватить Святошинские озера.
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