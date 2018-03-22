Требовала винтовку и бросалась стульями - ветеран АТО вспомнил, какой была Савченко до войны/Жора Турчак о том, какой была Надежда Савченко за десять лет до войны

пятница, 30 марта 2018, 16:43Поделитьсяпереглянути статтю українською22 марта 2018 года регламентный комитет Верховной Рады Украины дал разрешение на снятие неприкосновенности, задержание и арест народного депутата Надежды СавченкоФото: Александр Гончаров / АпострофАрестованная по подозрению в подготовке теракта в центре Киева нардеп Надежда Савченко отличалась странным поведением еще задолго до войны на Донбассе и всех последних событий. Вместе с тем, вряд ли ей и переговорщику Владимиру Рубану удалось бы устроить какой-то переворот с участием военных.Такое мнение высказал в интервью "Апострофу" ветеран АТО, военнослужащий 95 отдельной десантно-штурмовой бригады ВСУ (2014-2015) ЕВГЕНИЙ "ЖОРА" ТУРЧАК.О странном поведении Надежды СавченкоСавченко - это человек без царя в голове, как говорится. В 2004 году я служил в Болграде. Это была срочная служба в разведывательной роте, 2003-2004 годы. На базе нашей разведроты готовилась ротация в Ирак. Туда съезжались контрактники со всей Украины. Они делали марш-броски с нами, мы их готовили на базе нашей роты, они готовились сменить тех, кто там уже был. Вот среди этих контрактников была и Надя Савченко. Я уже не помню, сколько точно продолжалась эта подготовка, но из всех 300 людей я запомнил двух - Савченко и Сережу, который хотел ее То есть аж двух человек из трехсот. Были слухи, что что-то там удалось, потому что в казарме за месяц ничего не удалось - она в него стульями бросалась. Такое.Она заходила в оружейную (я тогда оружие выдавал на полигоне, им надо было марш-бросок делать). У нее по штату был АКСУ (автомат Калашникова, - "Апостроф"), она должна была быть медиком по штатному расписанию.Как происходит выдача оружия на стадо в 300 человек? Нужно все делать очень быстро, это армия: зашел, расписался и так далее. У меня уже голова как корыто, потому что должен следить, чтобы каждая из этих "обезьян"-контрактников поставила подписи (там было много гражданских, которые только что подписали контракт). И тут заходит Савченко: "Мне СВД" (снайперскую винтовку Драгунова, - "Апостроф"). Я говорю: "Тебе АКСУ - и ты быстро отсюда выходишь". А она: "Мне СВД!" - и садится на мой стул дежурного. Стоит 150 человек, а она ждет, пока я ей выдам СВД. Я объясняю, что я - солдат срочной службы, мне нужно выдать тебе оружие, за которое я отвечаю, потому что принял его. По штатному расписанию, я должен дать тебе АКСУ. Мы спорили минут 30. Приходит командир роты и говорит: "Жора, дай ей СВД". Ну, выдал ей СВД.Читайте также: Все боятся сказать, кто стоит за Савченко, а Порошенко совершил ошибку - экс-замглавы СБУТо есть человек был неадекватным еще тогда. Можно привести очень много примеров неадекватного поведения. Она не какая-то там белая ворона или по-другому мыслит, я таких знаю, у нас тоже такие были. Это просто неадекват, как дурак.О том, почему Савченко не удалось бы поднять военных на мятежПо Савченко с Рубаном, то за ними точно никто не пойдет. Даже из того же "Айдара". Когда она еще сидела в России, айдаровцы защищали ее, говорили: "Наша Надя Савченко". А когда ее выпустили, и она начала говорить, то парни даже начали совместные с ней фото удалять, чтобы никто не увидел. Из обычных людей, как говорят политики, за ней никто не пошел бы. Разве что за деньги, в таком случае, думаю, пошло бы много.Полный текст интервью читайте на "Апострофе" в ближайшее время...