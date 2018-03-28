На границе с Польшей погиб украинец: подробности и фото с места трагедии

пятница, 30 марта 2018, 15:59Поделитьсяпереглянути новину українськоюВ четверг, 29 марта, на польско-украинской границе возле КПП Медика погиб 64-летний гражданин Украины.Об этом сообщает польское издание Nowiny24.Отмечается, что украинец-дальнобойщик вышел из кабины транспортного средства в то время, как его автомобиль стоял в очереди. Он не посмотрел назад и попал под колеса Skoda. За рулем легковушки был 22-летний гражданин Украины.По данным издания, от полученных травм мужчина скончался. При этом, согласно результатам экспертизы, водитель Skoda на момент трагедии был трезв.На месте происшествия работали сотрудники правоохранительных органов и прокурор.Фото: nowiny24.plКак сообщал "Апостроф", ранее в Хмельницком по проспекту Мира столкнулись Opel Astra и Lexus, в результате чего водитель первого авто погиб, а еще два человека получили травмы...