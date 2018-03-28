| | На границе с Польшей погиб украинец: подробности и фото с места трагедии
Социум

На границе с Польшей погиб украинец: подробности и фото с места трагедии

пятница, 30 марта 2018, 15:59
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В четверг, 29 марта, на польско-украинской границе возле КПП Медика погиб 64-летний гражданин Украины.
Об этом сообщает польское издание Nowiny24.
Отмечается, что украинец-дальнобойщик вышел из кабины транспортного средства в то время, как его автомобиль стоял в очереди. Он не посмотрел назад и попал под колеса Skoda. За рулем легковушки был 22-летний гражданин Украины.
По данным издания, от полученных травм мужчина скончался. При этом, согласно результатам экспертизы, водитель Skoda на момент трагедии был трезв.
На месте происшествия работали сотрудники правоохранительных органов и прокурор.
На границе с Польшей погиб украинец: подробности и фото с места трагедии

На границе с Польшей погиб украинец: подробности и фото с места трагедии

На границе с Польшей погиб украинец: подробности и фото с места трагедии

На границе с Польшей погиб украинец: подробности и фото с места трагедии

На границе с Польшей погиб украинец: подробности и фото с места трагедии

Фото: nowiny24.pl
Как сообщал "Апостроф", ранее в Хмельницком по проспекту Мира столкнулись Opel Astra и Lexus, в результате чего водитель первого авто погиб, а еще два человека получили травмы...

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