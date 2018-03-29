Кличко дал четкое распоряжение разобраться с парковочной сферой Киева - КГГА

пятница, 30 марта 2018, 15:58Поделитьсяпереглянути новину українськоюПосле вступления в силу подписанного президентом закона, инициатором которого выступил мэр Киева Виталия Кличко, столичная администрация получит полномочия штрафовать нарушителей правил парковки.С таким заявлением выступил директор Департамента транспортной инфраструктуры Киевской администрации Сергей Симонов в прямом эфире одного из телеканалов Украины.«Президент подписал закон о парковке. Хочу напомнить, что разработан законопроект был по инициативе Кличко, который дал четкое распоряжение навести порядок в этой сфере. Закон дает полномочия местным органам власти на эвакуацию автомобилей, а также позволяет штрафовать нарушителей собственными силами без привлечения полиции», – заявил Симонов.По словам чиновника, закон вступит в силу через 180 дней со дня подписания. То есть начнет действовать уже летом.«У нас зимой в первую очередь именно из-за водителей, которые неправильно парковались, были заторы по городу. Техника не могла почистить улицы от снега. Считаю, что теперь такой проблемы у нас в столице не будет», – отметил глава Департамента транспортной инфраструктуры КГГА.Также Симонов поднял тему столичных парковщиков-нелегалов. Напомним, что с августа в Киеве вся оплата за стоянку проходит только в безналичной форме.«У киевских водителей есть возможность оплатить парковку через мобильное приложение, СМС, карточку, паркомат. Хочу еще раз напомнить: если вы увидите «парковщика», то он работает незаконно. Мы с ними воюем, проводим совместные рейды с полицией, задерживаем этих горе-парковщиков», – рассказывает Симонов.Напомним, что 29 марта президент Украины Петр Порошенко подписал закон, устанавливающий новые правила парковки транспортных средств и взыскания штрафов за их нарушение. Закон предусматривает ответственность за нарушение правил остановки, стоянки и парковки путем фото- и видеофиксации нарушений. А также значительно расширяет полномочия местной власти...