Стало известно, что записали в кабинете у Холодницкого: его хотят уволить

пятница, 30 марта 2018, 15:40Поделитьсяпереглянути новину українськоюГлава Национального антикоррупционного бюро (НАБУ) Артем Сытник рассказал о подозрениях в отношении руководителя Специальной антикоррупционной прокуратуры (САП) Назара Холодницкого, а Генеральный прокурор Юрий Луценко попросил квалификационно-дисциплинарную комиссию прокуроров снять главу САП с должности.Об этом на своей странице в Facebook заявил Луценко."В своем представлении прошу КДКП рассмотреть вопрос снятия Н. Холодницкого с должности заместителя Генпрокурора - руководителя САП", - пишет генпрокурор.Также Луценко написал, что в рамках криминального расследования, которое расследуется общей группой ГПУ И НАБУ, в КДКП направлены жалобы о совершении Холодницким дисциплинарных проступков.В то же время, Артем Сытник, глава Национального антикоррупционного бюро, заявил о том, что подозрения касательно Холодницкого были уже давно."Нам периодически приходила информация о некоторых странных и необъяснимых действиях руководителя САП и отдельных прокуроров. Чем активнее мы расследовали, тем больше тревожных сигналов поступало. У детективов были предположения, что расследования сознательно тормозились", – сказал Сытник в интервью ZN.ua.По его словам, имеется информация о целом ряде дел: хищениях в мэрии Одессы, дела по заявлению и. о. министра здравоохранения Ульяны Супрун по факту предложения ей неправомерной выгоды, дела, касающегося фирмы "Золотой мандарин", которую связывают с народным депутатом Логвинским; расследований, связанных с е-декларациями высших должностных лиц; расследований, связанных с бизнес-интересами владельца некоего крупного агрохолдинга."Во-первых, речь идет о сливе информации о готовящихся обысках тем людям, у которых эти обыски должны были проводиться. Во-вторых, о давлении на определенных должностных лиц для принятия ими определенных решений… Не только о прокурорах. Но о прокурорах — особенно", – конкретизировал подозрения глава НАБУ.Напомним, не так давно антикоррупционный прокурор Назар Холодницкий обнаружил в своем кабинете устройство, похожее на прослушивающее. Он заявлял, что это "какая-то провокация"...