| | NYT: советники Трампа настаивают на новых мерах против России
Политика

NYT: советники Трампа настаивают на новых мерах против России

NYT: советники Трампа настаивают на новых мерах против России
По данным издания, администрация Трампа рассматривает «дополнительные санкции и другие меры». При этом чиновники заявляют, что неясно, насколько далеко готов зайти американский лидер. Собеседники издания утверждают, что Трамп все более убеждается в опасности России, однако до настоящего времени отказывался ужесточить свою публичную позицию.Ранее власти США потребовали, чтобы 60 российских дипломатов покинули страну, а также закрыли генконсульство России в Сиэтле. Решение было принято под предлогом того, что дипломаты якобы занимались шпионажем в США, а также в знак солидарности с властями Великобритании по «делу Скрипаля». В Солсбери 4 марта были отравлены британский шпион Сергей Скрипаль и его дочь Юлия. Британская сторона утверждает, что к отравлению Скрипалей веществом А234 причастно российское государство, Россия это категорически отрицает...

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Политика

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