Посольство России направило Британии ноту из-за досмотра самолета

Кроме того, в дипведомстве возмутились, что британские правоохранители проводили досмотр без присутствия экипажа.«Британцы пытались досмотреть самолет без присутствия экипажа, что категорически запрещается действующими правилами. После прибытия в аэропорт сотрудника посольства и долгих переговоров удалось отстоять участие командира корабля в досмотре. По итогам досмотра англичане отказались предоставить какие-либо письменные документы, в которых была бы указана причина этой акции, ее правовая основа и результаты», — заключил представитель посольства.Также действия Лондона выразили недоумение и российского МИД. Официальный представитель министерства Мария Захарова предположила, что Великобритания с помощью досмотра «пыталась спасти репутацию».Поведение британской полиции явно свидетельствует о желании провести какие-то манипуляции на борту без свидетелей.Мария Захароваофициальный представитель министерстваПомимо этого, официальный представитель МИД призвала мировое сообщество обратить внимание на «безответственно поведение Лондона».Самолет «Аэрофлота», досмотренный в британском аэропорту «Хитроу», вылетел из Лондона в Москву, сообщается на сайте «Шереметьево».Как следует из онлайн-табло, самолет вылетел в 22.55 мск, посадка ожидается в 1.26 мск. При этом по расписанию вылет должен был состояться на пять часов раньше — в 17.15 (19.15 мск).Компания выразила недоумение из-за действий британской полиции. Правоохранительные органы не предоставили никаких оснований для досмотра и не объявила его цели и причину.«Британская полиция и таможня провели досмотр воздушного судна авиакомпании “Аэрофлот” в аэропорту Лондона. “Аэрофлот” выражает недоумение, что не было предоставлено никаких оснований для этого, не объявлена ни цель, ни причина досмотра», — заявили в «Аэрофлоте».При этом, по словам представителей перевозчика, в момент досмотра пассажиров заставили покинуть самолет. На борту остался лишь командир воздушного суда, которого изолировали в пилотской кабине.«Подобные действия со стороны представителей Великобритании абсолютно не соответствуют мировой практике проведения таких досмотров. В случае если британская сторона предоставит четкие обоснования и объяснения своим действиям, “Аэрофлот” готов к сотрудничеству и совместным действиям, в которых могут быть заинтересованы представители британских властей», — посетовали в авиакомпании.Ранее, выступая 14 марта в британском парламенте с «обвинительной речью» в адрес РФ, премьер-министр Тереза Мэй заявила, в частности, и о том, что Лондон может ужесточить пограничный контроль и проверку частных самолетов из России и грузов, а также заморозить подозрительные российские госактивы...