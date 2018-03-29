Симоньян: в Вашингтоне прекратит вещать и RT, и все иностранные каналы

В четверг Симоньян сообщила, что RT прекращает вещание в столице США из-за присвоения телеканалу статуса иноагента. Агентство Блумберг заявляло, что вещание прекратится в ночь на 1 апреля.На сайте провайдера WNVT, который обеспечивал трансляцию RT в Вашингтоне, сообщается, что с начала следующего месяца больше не будут доступны такие каналы, как турецкий TRT World, китайские CGTN 1, CGTN 2 и CNC, российский RT, южнокорейский Arirang, венесуэльский Telesur, немецкий DW-TV, вьетнамский Netviet, а также Africa Today TV и France 24.Теперь вчера, когда об этом написал Блумберг, это стало большой историей, стало большим скандалом. В связи с этим сегодня они вывешивают на сайте объявление, что выключают не только нас, а вообще все иностранные каналы с апреля. Может быть, это действительно так. Но факт в том, что нас-то выключили два месяца назад и прямо нам сказали, почему. Потому что вы иноагенты.Маргарита Симоньянглавный редактор телеканала RTОна подчеркнула, что после того как RT зарегистрировали в статусе иноагента, началась кампания по ограничению вещания канала.«Мы зарегистрировались, нас планомерно сначала лишили аккредитации в конгрессе, а теперь выкидывают из кабелей, продолжая нам говорить, что это был просто формальный шаг, это просто ради прозрачности, ради транспарентности. И мы теперь не можем понять, они действительно и собирались всех иностранцев выбросить в апреле или они объявили об этом решении сегодня из-за того, что поднялся такой скандал», — добавила главный редактор...