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Бельгия откажется от АЭС в пользу ветровых генераторов

Бельгия откажется от АЭС в пользу ветровых генераторов
Окончательный переход будет совершен до 2025 года.

Премьер-министр Бельгии Шарль Мишель после заседания Совета министров в сокращенном составе объявил, что федеральное правительство королевства пришло к согласию об "энергетическом пакте", сообщает Киевские Ведомости со ссылкой на Страна.ua.

Так, Мишель в Twitter опубликовал фотографию документа протокола заседания с пунктами решения. Таким образом, он подтвердил отказ Бельгии от ядерной энергетики к 2025 году.

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При этом, бельгийские СМИ сообщили, что глава правительства объявил о проекте закона о новых мощностях производства электроэнергии, в частности, будут определены новые зоны для сооружения парков ветровых генераторов...

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