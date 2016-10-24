Бельгия откажется от АЭС в пользу ветровых генераторов

Премьер-министр Бельгии Шарль Мишель после заседания Совета министров в сокращенном составе объявил, что федеральное правительство королевства пришло к согласию об "энергетическом пакте", сообщает Киевские Ведомости со ссылкой на Страна.ua.
Так, Мишель в Twitter опубликовал фотографию документа протокола заседания с пунктами решения. Таким образом, он подтвердил отказ Бельгии от ядерной энергетики к 2025 году.
Читайте также: Туристическое посещение Тадж-Махала в Индии будет ограничено
При этом, бельгийские СМИ сообщили, что глава правительства объявил о проекте закона о новых мощностях производства электроэнергии, в частности, будут определены новые зоны для сооружения парков ветровых генераторов...