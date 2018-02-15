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Туристическое посещение Тадж-Махала в Индии будет ограничено

Туристическое посещение Тадж-Махала в Индии будет ограничено
Срок действия билетов будет составлять только три часа.

В Индии с 1 апреля ограничат посещение гробницы Тадж-Махал тремя часами, чтобы избежать давки, сообщает Киевские Ведомости со ссылкой на Корреспондент.

Зачастую число туристов, посещающих достопримечательность, достигает 50 тысяч человек в сутки, и они там находятся на протяжении всего дня, несмотря на то, что это создает давку.

Поэтому с 1 апреля билеты на посещение Тадж-Махала будут иметь лимит по времени - не более трех часов пребывания.

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Тадж-Махал - гробница, построенная в 17 веке императором Шах-Джаханом для своей любимой жены. Ежедневно ее посещают от 10 до 15 тысяч туристов, но в выходные дни их число намного больше...

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