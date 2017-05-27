| | В Штатах намерены летать в космос на ракетах, напечатанных на принтере
События

В Штатах намерены летать в космос на ракетах, напечатанных на принтере

Еще по теме

В космос запустили ракету с напечатанным на 3D-принтере двигателем

В космос запустили ракету с напечатанным на 3D-принтере двигателем

27-05-2017, 23:20
Читать
Саудовская Аравия напечатает миллион жилых зданий на 3D-принтере

Саудовская Аравия напечатает миллион жилых зданий на 3D-принтере

26-03-2017, 17:46
Читать
Ученые напечатали плавленый сыр на 3-D принтере

Ученые напечатали плавленый сыр на 3-D принтере

17-03-2017, 20:55
Читать
Adidas выпустил новые кроссовки, напечатанные на 3D-принтере

Adidas выпустил новые кроссовки, напечатанные на 3D-принтере

14-12-2016, 04:14
Читать
В Дубае на 3D-принтере напечатали офис

В Дубае на 3D-принтере напечатали офис

26-05-2016, 04:06
Читать
Local Motors готовится к продаже электрокаров, напечатанных на 3D-принтере

Local Motors готовится к продаже электрокаров, напечатанных на 3D-принтере

8-11-2015, 19:24
Читать
События

Редактор раздела События
Написать на e-mail