Загрузка. Пожалуйста, подождите...
Киев
Область
Политика
Экономика
События
Социум
Мнение
Спорт
Шоу-Биз
Здоровье
Наука
Авто
Майдан
Киев
Дорожный знак с грамматической ошибкой развеселил киевлян
Под Киевом мужчина зарубил топором родную мать
В КГГА показали, каким будет парк "Муромец" после реконструкции
СБУ разоблачила пять "террористов-минеров"
На Троещине прохожие задержали дерзкого грабителя
Область
Борисполь в Киевском облсовете будут представлять три депутата
Убийцы задержаны
Сельские жители не хотят перемен
Дорогая справка
Результаты выборов в Переяславском районе
Политика
Британские власти провели необоснованный осмотр самолета "Аэрофлота" в аэропорту Лондона
Израиль задействовал танки и авиацию против палестинских боевиков
В НАТО заявили о стремлении к конструктивному диалогу с Россией
Симоньян: в Вашингтоне прекратит вещать и RT, и все иностранные каналы
Антонов рассказал о попытках США заставить дипломатов предать родину
Экономика
Стало известно, сколько зарабатывает Кличко
Казахстан решил запретить криптовалюты и майнинг
Sokon представила два новых электрических внедорожника SF5 и SF7?
На торги выставили BMW 3 Series с двигателем от Honda
Осенью стартуют поставки беспилотных электрогрузовиков T-Pod
События
Весь город в страхе: из СИЗО сбежал рецидивист
Компания "Кока-кола" постепенно разоряется
Всемирно известная пакистанская правозащитница вернулась на родину
В Штатах намерены летать в космос на ракетах, напечатанных на принтере
Чиновников "пробило" на стихи
Социум
Р”Р°С‚Р° РѕСЃРІРѕР±РѕР¶РґРµРЅРёСЏ РљСЂС‹РјР° РѕС‚ С„Р°С€РёСЃС‚РѕРІ СЃС‚Р°РЅРµС‚ Р”РЅРµРј РІРѕРёРЅСЃРєРѕР№ СЃР»Р°РІС‹
РљР°РґСЂРѕРІС‹Рµ РїРµСЂРµСЃС‚Р°РЅРѕРІРєРё РІ СЃРІРµСЂРґР»РѕРІСЃРєРѕР№ РїРѕР»РёС†РёРё: РЅР°Р·РЅР°С‡РµРЅРёСЏ Рё СѓРІРѕР»СЊРЅРµРЅРёСЏ РІ РСЂР±РёС‚Рµ Рё РўР°РіРёР»Рµ (Р¤РћРўРћ)
РЈРєСЂР°РёРЅР° СЂР°СЃРїР°РґС‘С‚СЃСЏ, Р° РљСЂС‹Рј СЃРїР»РѕС‚РёС‚СЃСЏ: СЌРєСЃРїРµСЂС‚С‹ Рѕ РЅР°С†РёРѕРЅР°Р»СЊРЅРѕР№ РєРѕРЅСЃРѕР»РёРґР°С†РёРё РЅР° РїРѕР»СѓРѕСЃС‚СЂРѕРІРµ
РљС‚Рѕ РєРѕРіРѕ РїРѕР±РµРґРёР»? Р“СѓР±РµСЂРЅР°С‚РѕСЂ РЎРµРІР°СЃС‚РѕРїРѕР»СЏ РІРЅРµР·Р°РїРЅРѕ РїРµСЂРµСЃС‚Р°Р» СЂСѓРіР°С‚СЊ В«РљРѕРјРјРµСЂСЃР°РЅС‚РЄВ»
Р–РёС‚РµР»СЊРЅРёС†Р° Р•РєР°С‚РµСЂРёРЅР±СѓСЂРіР° РїРѕР¶Р°Р»РѕРІР°Р»Р°СЃСЊ РЅР° В«РђР»СЊС„Р°-Р±Р°РЅРєВ», СЃРѕС‚СЂСѓРґРЅРёРєРё РєРѕС‚РѕСЂРѕРіРѕ РїРѕРґРґРµР»Р°Р»Рё РїРѕРґРїРёСЃСЊ РґР»СЏ РѕС„РѕСЂРјР»РµРЅРёСЏ СЃС‚СЂР°С…РѕРІРєРё (РЎРљР РРќР«)
Мнение
Андрей Костин: За 5 лет количество банков в России сократится в 2,5 раза
Татьяна Завьялова, переспав с фитнес-тренером, разрушила при помощи своего мужа его семью
Прямая линия с Владимиром Путиным
Постановка под Волновахой?
Йемен – это не Украина!
Спорт
Лидер «Шахтера» Марлос может перейти в «Интер»
Теннисистка Возняцки признана самой влиятельной спортсменкой мира
Суперлига: «Химик» и «Днепр» в шаге от полуфинала
Хочется стереть память: сеть шокировали фото медицинского центра для украинских спортсменов в Киеве
Ювентус - Милан Онлайн-трансляция матча/ В Турине состоится центральный матч 30-го тура Серии А
Шоу-Биз
Агата Муцениеце шокировала своим весом
Аппетитные формы Анастасии Квитко сфотографировали на яхте
Юлия Пересильд разделась ради своего учителя Олега Кудряшова
Экс-участник "Дом-2" Сергей Адоевцев не смог заплатить за любовницу в отеле
Бузова займется ресторанным бизнесом и будет продавать салаты
Здоровье
Андрей Костин: За 5 лет количество банков в России сократится в 2,5 раза
Татьяна Завьялова, переспав с фитнес-тренером, разрушила при помощи своего мужа его семью
Прямая линия с Владимиром Путиным
Постановка под Волновахой?
Йемен – это не Украина!
Наука
РўРѕРї-РјРµРЅРµРґР¶РµСЂ Facebook РґРѕРїСѓСЃРєР°РµС‚ СЃРјРµСЂС‚СЊ СЂР°РґРё РїСЂРёРІР»РµС‡РµРЅРёСЏ РїРѕРґРїРёСЃС‡РёРєРѕРІ
AliExpress РїСЂРѕРґР°РµС‚ С‚РѕРІР°СЂС‹ РІ Р РѕСЃСЃРёРё РїРѕ Р±СЂРѕСЃРѕРІС‹Рј С†РµРЅР°Рј РІ С‡РµСЃС‚СЊ 8-Р»РµС‚РёСЏ
Р“РµРё РІ С€РѕРєРµ: СЃСѓРґ СЃРµР»Р° Р‘РµР»С‹Р№ РЇСЂ В«РїСЂРёРєСЂС‹Р»В» РёР·РІРµСЃС‚РЅС‹Р№ Р›Р“Р‘Рў-СЂРµСЃСѓСЂСЃ
Xiaomi Mi MIX2S сможет отремонтировать даже ребёнок
В России начали блокировать сайты для геев
Авто
Только для трезвых: в Китае создали уникальный автомобиль
Более 2 млрд: стало изестно, сколько денег потратят на капремонт дорог в Закарпатье
KIA Sportage выпустила еще одну версию популярного автомобиля
Специалисты назвали лучшие внедорожники
Уникальные Rimac ушли с салонов за рекордную неделю
Майдан
Родственники погибших героев Майдана проведут собственные расследования
Попов и Сивкович могут избежать наказания за разгон Майдана
Константин Реуцкий: На Луганщине началась охота на активистов Майдана
Алексей Баганец: Мы вычислили спецподразделение Беркута, который принимал участие в расстреле людей на Майдане
НБУ выпустит памятные монеты Героям Майдана
Сейчас обсуждают
РўРѕРї-РјРµРЅРµРґР¶РµСЂ Facebook РґРѕРїСѓСЃРєР°РµС‚ СЃРјРµСЂС‚СЊ СЂР°РґРё РїСЂРёРІР»РµС‡РµРЅРёСЏ РїРѕРґРїРёСЃС‡РёРєРѕРІ
Наука
Сегодня, 07:31
AliExpress РїСЂРѕРґР°РµС‚ С‚РѕРІР°СЂС‹ РІ Р РѕСЃСЃРёРё РїРѕ Р±СЂРѕСЃРѕРІС‹Рј С†РµРЅР°Рј РІ С‡РµСЃС‚СЊ 8-Р»РµС‚РёСЏ
Наука
Сегодня, 07:31
Стало известно, сколько зарабатывает Кличко
Экономика
Сегодня, 07:25
Весь город в страхе: из СИЗО сбежал рецидивист
События
Сегодня, 07:10
Компания "Кока-кола" постепенно разоряется
События
Сегодня, 07:07
Киевские Ведомости
|
События
| Компания "Кока-кола" постепенно разоряется
События
Компания "Кока-кола" постепенно разоряется
Еще по теме
<img width="400" height="240" src="/uploads/posts/2017-07/kakaya-polza-ot-koka-koly-otlichnye-primery-ispolzovaniya-napitka_1.jpeg" class="attachment-medium-thumb wp-post-image" alt="facebook" />
Какая польза от Кока-Колы: отличные примеры использования напитка
18-07-2017, 20:20
Читать
<img width="400" height="240" src="/templates/new/dleimages/no_image.jpg" class="attachment-medium-thumb wp-post-image" alt="facebook" />
МЧС РФ опровергло сообщения о взрыве на заводе Кока-Кола на западе Москвы - ...
25-08-2016, 15:10
Читать
<img width="400" height="240" src="/uploads/posts/2016-01/prikoly-koka-koly-andrey-orlov_1.jpeg" class="attachment-medium-thumb wp-post-image" alt="facebook" />
Приколы Кока-Колы – Андрей Орлов
7-01-2016, 15:24
Читать
<img width="400" height="240" src="/uploads/posts/2016-01/prikoly-koka-koly-poet-orlusha-vysmeyal-produkciyu-kompanii-soca-cola_1.jpeg" class="attachment-medium-thumb wp-post-image" alt="facebook" />
«Приколы Кока-Колы»: поэт Орлуша высмеял продукцию компании Сoca-Cola
7-01-2016, 12:49
Читать
<img width="400" height="240" src="/uploads/posts/2016-01/yutub-luchshee-video-segodnya-10-tryukov-s-koka-koloy-kotorye-deystvitelno-rabotayut_1.jpeg" class="attachment-medium-thumb wp-post-image" alt="facebook" />
Ютуб лучшее видео сегодня: 10 трюков с Кока-Колой, которые действительно ра ...
6-01-2016, 03:32
Читать
<img width="400" height="240" src="/uploads/posts/2015-12/yutub-luchshee-video-segodnya-10-layfhakov-s-koka-koloy_1.jpeg" class="attachment-medium-thumb wp-post-image" alt="facebook" />
Ютуб лучшее видео сегодня: 10 лайфхаков с кока-колой
1-12-2015, 03:02
Читать
События
Сегодня, 07:07
<img alt='' src='http://kvedomosti.com/4.jpg' srcset='http://kvedomosti.com/4.jpg' class='avatar avatar-120 photo' height='120' width='120' />
Дмитрий Кривобок
Редактор раздела События
Написать на e-mail