Весь город в страхе: из СИЗО сбежал рецидивист

В Харькове из учреждения исполнения наказаний сбежал арестованный мужчина.Информацию об этом подтвердили в пресс-службе Северо-Восточного межрегионального управления по вопросам исполнения уголовных наказаний и пробации Министерства юстиции.По сведениям пенитенциариев, молодой человек сбежал из Харьковского учреждения исполнения наказаний №27 (Харьковское СИЗО) вечером вчера, 29 марта.Сразу после происшествия сотрудники СИЗО сообщили о уведомили правоохранительные органы и Министерство юстиции. Продолжаются розыскные мероприятия.Беглец — Александр Яровой, 1995 года рождения. Уроженец села Бараново Валковского района Харьковской области.Был арестован 23 марта Валковским райсудом по подозрению в совершении уголовного преступления, предусмотренного частью 2 статьи 289 Уголовного кодекса Украины (незаконное завладение транспортным средством, совершенное группой лиц). Ранее судимый.Напомним, как передавала Politeka, 28 марта, стало известно о подорожании электротранспорта в Харькове.Как пишет местный журналист Светлана Шекера, уже с завтрашнего дня, 29 марта, метро будет стоить 5 гривен, троллейбус — трамвай — 4 гривны.«Общественности слова не дали», — комментирует Шекера.Отметим, около месяца назад она жаловалась на работу городского метрополитена. По ее словам, ветка «Исторический музей — Героев труда» около часа простаивала как раз в том время, когда люди обычно спешат на вокзал — 6-7 утра.20 марта в Немишлянском районе Харькова 13-летний подросток покончил жизнь самоубийством. Об этом сообщили в отделе коммуникации полиции Харьковской области. По информации правоохранителей, около 19:30 отец нашел своего сына в петле из ремня на перекладине.Как сообщает NewsRoom со ссылкой на старшего инспектора отдела ювенальной превенции Национальной полиции в Харьковской области Константина Шеремета, мальчик оставил предсмертную записку, в которой написал, что устал.Причина его поступка – отсутствие карманных денег во время прогулок с друзьями.Источник: PolitekaПодписывайтесь на Ukrnews24.net в Telegram, чтобы быть в курсе самых интересных событий...