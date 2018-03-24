| | На картах Google Earth появилась странная метка над Антарктидой
Наука

На картах Google Earth появилась странная метка над Антарктидой

На картах Google Earth появилась странная метка над Антарктидой
Причины появления такого обозначения пока неизвестны.

На YouTube-канале Conspiracy Depot появилось видео, автор которого ломает голову над вопросом, что обозначает на картах Google Earth таинственная маркировка Антарктиды, сообщает Киевские Ведомости со ссылкой на Новости Планеты.

Кто решил обозначить территорию буквой “Х”? Может, в Антарктиде имеется секретная база военных или, более того, инопланетян? Определенно точно в зоне “Икс” что-то скрывается.

Видео уже посмотрело почти 150 тысяч человек. Некоторые пользователи предположили, что на картах Гугл просто произошел сбой. А часть людей уверены, что маркировка была оставлена специально, разгадать её могут только избранные.

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Сегодня в Антарктиде происходит много чего интересного и печального одновременно, вспомнить хотя бы таяние вековых льдов.

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