Папа Римский признал, что никакого ада не существует

В журнале церковной тематики Rorate Caeli появилось интересное интервью понтифика с его товарищем Евгением Скальфари, который является атеистом. Почему материал выдался интересным, спросите вы? Всё дело в том, что Папа Франциск заговорил об Аде, которого, по его словам, не существует, сообщает Киевские Ведомости со ссылкой на Новости Планеты.
Слова понтифика заставили многих людей задуматься о вере в целом. Кроме того, интервью поставило под сомнение существование человеческих душ, их бессмертие.
Папа Франциск позже прокомментировал свои слова. Так, все души предстают перед судом Господним. Прощенная душа отправляется в Рай, где живет вечно, а вот грешная сущность просто исчезает. Католическое же верование, да и православное, говорит, что грешные души отправляются навеки в Ад.
Стоит отметить, что такое громкое заявление понтифика поддерживают многие верующие люди. Грешная душа, по их мнению, просто перерождается и вновь направляется в мир смертных. Именно такое наказание предлагается индуизмом и буддизмом.
Читайте также: Над Британией все чаще стали пролетать беззвучные самолеты-призраки
Примечательно, что перерожденный человек получает судьбу, которую заслужил. Эта теория может объяснить некую несправедливость относительно кармы, которая может прослеживаться в мире людей...