В Абхазии сложилась критическая фитосанитарная обстановка по коричнево-мраморному клопу

Читайте такжеНашествие коричнево-мраморного клопа в Абхазии может быть результатом биологической диверсиивчера в 16:00Федеральная служба по ветеринарному и фитосанитарному надзору по итогам мониторинга распространения на территории Абхазии карантинного для стран - членов Евразийского экономического союза объекта - коричнево-мраморного клопа, проведенного в период с 24 по 25 марта 2018 года в Республике Абхазия с сожалением вынуждена констатировать критическую фитосанитарную обстановку, сложившуюся в Абхазии по указанному объекту.В целях недопущения распространения опасного карантинного объекта на территории Российской Федерации и сохранения экспортного потенциала страны, Россельхознадзор считает необходимым со 2 апреля 2018 года ввести временные ограничения на ввоз в Россию из Абхазии всех товаров растительного происхождения, включая многооборотную тару и древесно-упаковочный материал.(Источник: официальный сайт Россельхознадзора)...