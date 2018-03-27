| | В Абхазии сложилась критическая фитосанитарная обстановка по коричнево-мраморному клопу
Социум

В Абхазии сложилась критическая фитосанитарная обстановка по коричнево-мраморному клопу

В Абхазии сложилась критическая фитосанитарная обстановка по коричнево-мраморному клопу


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В Абхазии сложилась критическая фитосанитарная обстановка по коричнево-мраморному клопу

Нашествие коричнево-мраморного клопа в Абхазии может быть результатом биологической диверсии

вчера в 16:00
Россельхознадзор вводит временные ограничения на поставки из Абхазии в Россию всех товаров растительного происхождения, включая многооборотную тару и древесно-упаковочный материал Федеральная служба по ветеринарному и фитосанитарному надзору по итогам мониторинга распространения на территории Абхазии карантинного для стран - членов Евразийского экономического союза объекта - коричнево-мраморного клопа, проведенного в период с 24 по 25 марта 2018 года в Республике Абхазия с сожалением вынуждена констатировать критическую фитосанитарную обстановку, сложившуюся в Абхазии по указанному объекту.
В целях недопущения распространения опасного карантинного объекта на территории Российской Федерации и сохранения экспортного потенциала страны, Россельхознадзор считает необходимым со 2 апреля 2018 года ввести временные ограничения на ввоз в Россию из Абхазии всех товаров растительного происхождения, включая многооборотную тару и древесно-упаковочный материал.
(Источник: официальный сайт Россельхознадзора)...

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