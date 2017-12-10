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Результаты выборов в Переяславском районе
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Киевские Ведомости
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| В Китае археологи обнаружили 500 древних артефактов
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В Китае археологи обнаружили 500 древних артефактов
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Анастасия Дущак
Редактор раздела Наука
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