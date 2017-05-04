| | Астрономы: В другой галактике зафиксирована редчайшая сверхбыстрая звезда
Наука

Астрономы: В другой галактике зафиксирована редчайшая сверхбыстрая звезда

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