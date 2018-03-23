Источник рассказал, что будет с ценой на газ в Украине

суббота, 31 марта 2018, 09:55Поделитьсяпереглянути новину українськоюПравительство приняло решение не подымать цену на газ до лета. К этому времени украинская власть планирует прийти к договоренностям по газовому вопросу с МВФ.Об этом в комментариях "Апострофу" рассказал приближенный к Кабмину источник."Все в Украине прекрасно понимают, что резкое повышение [цены на газ] отрицательно отобразится на социальном положении, и поэтому на это никто даже теоретически пойти не может", - отметил источник.По его словам, вопрос газа в переговорах с МВФ все еще является предметом торгов, но позиция Украины может быть не принята, если не будет выполнено главное обещание – создание антикоррупционного суда.Подробнее читайте в материале "Апострофа": Украинцам не повысили цену на газ, но есть и тревожные новости...