В Украине предлагают криминализировать Таможенный кодекс Калетника

суббота, 31 марта 2018, 09:12Поделитьсяпереглянути новину українськоюГосударственная фискальная служба (ГФС) предлагает изменения в законодательство на предмет криминализации статьи Таможенного кодекса за контрабанду и нарушение таможенных правил. По мнению авторов поправок, это позволит усовершенствовать Таможенный кодекс, принятый еще в 2012 году по инициативе Игоря Калетника, и увеличить поступления в бюджет.С таким заявлением на заседании правительства выступил глава ГФС Мирослав Продан, отметив, что в бюджет в 2017 году, в результате борьбы ГФС с контрабандой на таможнях, поступило дополнительно 70 млрд гривен. По его словам, без введения уголовной ответственности за контрабанду искоренить это явление чрезвычайно трудно, ведь сегодня в Украине ответственность за контрабанду – административная, передает 24 канал."Я убежден, что именно с этого надо начинать. Без ответственности это явление побороть или даже его минимизировать фактически невозможно. У нас есть абсолютно понятная модель, которая подготовлена на сегодня. И в случае принятия изменений в законодательство на предмет криминализации статьи Таможенного кодекса за контрабанду и нарушение таможенных правил, я убежден, ситуация абсолютно изменится», - сообщил Продан.Напомним, что Таможенный кодекс Украины, принятие которого было инициировано народным депутатом Украины Калетником, стал эффективным инструментом противодействия контрабанде и сделал возможным присоединение к системе общего транзита. Таможенный кодекс Украины Калетника получил высокую оценку бизнеса и позволил приблизить нормы украинского законодательства к европейским. В свою очередь ГФС предлагает дальнейшее совершенствование Таможенного кодекса Калетника и усиление ответственности за нарушение таможенных правил от административной до уголовной...