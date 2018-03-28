Украинцам не повысили цену на газ, но есть и тревожные новости/Транш МВФ для Украины будет зависеть от антикоррупционного суда

суббота, 31 марта 2018, 08:53Поделитьсяпереглянути статтю українськоюФото: biznews.com.uaПремьер-министру Владимиру Гройсману удалось заработать дополнительные баллы для своего рейтинга: на этой неделе Кабмин отложил повышение цены на газ для населения. И если для главы правительства такое решение – "перемога", то для сотрудничества Украины с Международным валютным фондом – едва ли. Ведь повышение цены на газ было одним из условий предоставления следующего транша финансовой помощи. Какими будут последствия, что вызывает тревогу и стоит ли ждать денег от МВФ, узнавал "Апостроф".На заседании в среду, 28 марта, правительство продлило до 1 июня 2018 года действие текущих тарифов на газ для населения и предприятий теплокоммунэнерго (до этого цены должны были поднять с 1 апреля).Еще в январе этого года после встречи президента Украины Петра Порошенко с главой МВФ Кристин Лагард в Давосе источники "Апострофа" в окружении главы государства заверяли, что цену на газ поднимут. О готовности правительства к такому шагу заявлял и сам Порошенко. Таким образом, утверждал источник издания, президент хотел отвлечь внимание международных доноров от еще одного важного требования – создания антикоррупционного суда. Помимо этого, по заверениям собеседника, Порошенко пытался подставить Гройсмана, ведь повышение цены на газ могло бы стать ударом по имиджу премьера.Тем не менее пока Кабмин заморозил текущие тарифы до лета. И в Администрации президента, и в правительстве выражают надежду, что к этому времени удастся прийти к договоренностям по газовому вопросу с МВФ."Все в Украине прекрасно понимают, что резкое повышение [цены на газ] отрицательно отобразится на социальном положении, и поэтому на это никто даже теоретически пойти не может", - рассказывает приближенный к Кабмину источник "Апострофа". Собеседник издания уверен, что у властей остается возможность торговаться по этому вопросу. Но переговоры на тему газа могут прекратиться, если Украина не выполнит главное обещание – [/url][url=https://apostrophe.ua/article/politics/2018-03-03/proryivalis-cherez-sneg-kak-rada-otvetila-na-trebovaniya-zapada-k-poroshenko/17234]создать антикоррупционный суд.Как известно, законопроект, предусматривающий создание Высшего антикоррупционного суда, уже принят в первом чтении и готовится ко второму. Когда он будет поддержан, пока неясно. Но если проект закона не будет принят с учетом требований МВФ в ближайшее время, то получить транш в апреле у Украины шансов не будет (именно такие сроки предоставления транша назывались ранее)."Если не решается вопрос с судом, то дальше возникает глобальная проблема с траншем МВФ. А это приведет к проблемам в макроэкономической ситуации в стране, потому что у нас возникнут трудности с выплатой внешних долгов. Да, мы можем продержаться до 2019 года без транша. Но в 2019 году нужно как-то жить, - продолжает собеседник "Апострофа". – Если принимается закон об антикоррупционном суде, то 99,9%, что Украина получит транш. Без каких-либо дополнительных условий [в том числе по цене на газ]".Фото: Пресс-служба президентаПравительство в свою очередь будет до последнего отстаивать сохранение нынешней стоимости газа.Незначительно на ход переговоров с МВФ может повлиять победа "Нафтогаза" над "Газпромом" по делу о транзите газа в Стокгольмском арбитраже. Но полагаться на это не стоит, считает источник "Апострофа".А вот в самом "Нафтогазе" не очень рады решению Кабмина. Там давно хотят уравнять цену и для населения, и для предприятий, повысив ее на 60%. "Никто не согласится на это", - заверили "Апостроф" в правительстве.Эксперт в энергетической отрасли Валентин Землянский в комментарии "Апострофу" предположил, что в "Нафтогазе" продолжат настаивать на своих условиях."Но лично я считаю, что необходимо двигаться в направлении снижения тарифов и пересмотра условий сотрудничества с МВФ. Если Кабмину удастся пересмотреть тарифы накануне отопительного сезона, это, конечно, станет большим плюсом для власти. Если не удастся и все пойдет по сценарию "Нафтогаза", мы получим рост субсидий, неплатежи, финансовые проблемы у компаний энергосектора", - рассказывает он.Президент Петр Порошенко на встрече с директором-распорядителем Международного валютного фонда Кристин Лагард Фото: Пресс-служба президентаПо мнению специалиста, в ходе переговоров стороны могут сойтись на какой-то компромиссной цене."Если сохранятся отношения [между Украиной и МВФ], то, может, будет найден компромисс - поднять цену на 8-10%. Если не будет отношений, то можно и опустить стоимость", - считает он.В то же время для сохранения доверия МВФ власти нужно не бодаться с партнерами по поводу заморозки цены на газ, а создать обещанный рынок газа."Мы как государство должны создать предпосылки для либерализации и демонополизации рынка природного газа для населения, который сейчас полностью подконтролен одному олигарху – Дмитрию Фирташу. Находясь в Вене, он успешно сохраняет монополию", - заявила в комментарии "Апострофу" нардеп от "Самопомочи" и секретарь комитета ВРУ по вопросам топливно-энергетического комплекса, ядерной политики и ядерной безопасности Виктория Войцицкая.Депутат согласна, что решение Кабмина не повышать стоимость газа снимет напряжение в обществе. Но для сотрудничества с МВФ – это шаг назад."Для них важным является создание реального рынка, а не повышение цены на газ. Мы не должны говорить, что как государство мы должны поднять стоимость – и только в таком случае получим транш. Мы как государство должны выполнять требования по созданию таких предпосылок, которые позволят нам действительно запустить функционирующий рынок газа", - подчеркнула Войцицкая.По прогнозам нардепа, Украина не получит транш в апреле, да и закон об антикоррупционном суде за этот период принят не будет. "Но мы не можем себе позволить на данном этапе разорвать отношения с МВФ", - уверена она...