Р‘Р°Р»РѕС‚РµР»Р»Рё: Р’СЂРµРјСЏ Р±Р°Р»РѕРІСЃС‚РІР° СЃ РґРµРІРѕС‡РєР°РјРё Р·Р°РІРµСЂС€РёР»РѕСЃСЊ

РњР°СЂРёРѕ Р‘Р°Р»РѕС‚РµР»Р»Рё 27 Р»РµС‚, РѕРЅ РІРѕСЃРїРёС‚С‹РІР°РµС‚ РґРІРѕРёС… РґРµС‚РµР№ Рё СЃРѕР±РёСЂР°Р»СЃСЏ СѓСЃРёР»РёС‚СЊ СЃР±РѕСЂРЅСѓСЋ РС‚Р°Р»РёРё. Р¤СѓС‚Р±РѕР»РёСЃС‚ РЅРµ СЃРєСЂС‹РІР°РµС‚ РѕС‚ Р¶СѓСЂРЅР°Р»РёСЃС‚РѕРІ СЃРІРѕРµРіРѕ СЂР°Р·РѕС‡Р°СЂРѕРІР°РЅРёСЏ РёР·-Р·Р° С‚РѕРіРѕ, С‡С‚Рѕ РЅРµ СЃРјРѕР¶РµС‚ РїРѕРјРѕС‡СЊ СЃРІРѕРµР№ СЃС‚СЂР°РЅРµ РґРѕСЃС‚РѕР№РЅРѕ РІС‹СЃС‚СѓРїРёС‚СЊ РЅР° Р±Р»РёР¶Р°Р№С€РёС… С‚СѓСЂРЅРёСЂР°С…. Р’ РЅС‹РЅРµС€РЅРµРј СЃРµР·РѕРЅРµ Р‘Р°Р»РѕС‚РµР»Р»Рё СЂРµР°Р»РёР·РѕРІР°Р» 22 РѕРїР°СЃРЅС‹С… РјРѕРјРµРЅС‚Р° РІ РІРѕСЂРѕС‚Р° РїСЂРѕС‚РёРІРЅРёРєР°. Р’ СЃР±РѕСЂРЅСѓСЋ РµРіРѕ РЅРµ РїСЂРёРіР»Р°СЃРёР»Рё РёР·-Р·Р° РїР»РѕС…РёС… РѕС‚РЅРѕС€РµРЅРёР№ СЃ РїР°СЂС‚РЅРµСЂР°РјРё. Р¤СѓС‚Р±РѕР» вЂ“ РєРѕРјР°РЅРґРЅР°СЏ РёРіСЂР°, РІ СЌС‚РѕРј РІРёРґРµ СЃРїРѕСЂС‚Р° РѕРіСЂРѕРјРЅР°СЏ СЂРѕР»СЊ РѕС‚РІРѕРґРёС‚СЃСЏ РІР·Р°РёРјРѕРґРµР№СЃС‚РІРёСЋ РЅР° РїРѕР»Рµ. Р•СЃР»Рё СЃРїРѕСЂС‚СЃРјРµРЅС‹ РЅРµ СЃРїР»РѕС‚СЏС‚СЃСЏ РІРјРµСЃС‚Рµ СЂР°РґРё РґРѕСЃС‚РёР¶РµРЅРёСЏ РѕР±С‰РµР№ С†РµР»Рё, С‚Рѕ СЂР°СЃСЃС‡РёС‚С‹РІР°С‚СЊ РЅРµ СѓСЃРїРµС… РЅРµ РЅСѓР¶РЅРѕ.
РЎРµР№С‡Р°СЃ РІС‹Р±РёСЂР°СЋС‚ РЅР°СЃС‚Р°РІРЅРёРєР° СЃР±РѕСЂРЅРѕР№ РС‚Р°Р»РёРё. РќР° СЌС‚Сѓ РґРѕР»Р¶РЅРѕСЃС‚СЊ РїСЂРµС‚РµРЅРґСѓСЋС‚ РЅРµСЃРєРѕР»СЊРєРѕ С‡РµР»РѕРІРµРє. РџРѕ РјРЅРµРЅРёСЋ Р‘Р°Р»РѕС‚РµР»Р»Рё, Р РѕР±РµСЂС‚Рѕ РњР°РЅС‡РёРЅРё РѕС‚Р»РёС‡РЅРѕ СЃРїСЂР°РІРёС‚СЃСЏ СЃ РґР°РЅРЅРѕР№ СЂРѕР»СЊСЋ, С„СѓС‚Р±РѕР»РёСЃС‚ РЅР°Р·РІР°Р» СЌС‚РѕРіРѕ С‚СЂРµРЅРµСЂР° СЃРІРѕРёРј РґСѓС…РѕРІРЅС‹Рј РѕС‚С†РѕРј Рё РјРµС‡С‚Р°РµС‚, С‡С‚РѕР±С‹ РѕРЅ РІРѕР·РіР»Р°РІРёР» СЃР±РѕСЂРЅСѓСЋ.
Р”РѕРјР±СЂРѕРІСЃРєРёР№ РЎРµСЂРіРµР№
РџРѕРґРїРёСЃС‹РІР°Р№С‚РµСЃСЊ Рё С‡РёС‚Р°Р№С‚Рµ РЅР°С€Рё СЃС‚Р°С‚СЊРё РІ РЇРЅРґРµРєСЃ.РќРѕРІРѕСЃС‚СЏС…...