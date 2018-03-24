Британские власти рассказали о "шпионском логове" Кремля в Лондоне

суббота, 31 марта 2018, 10:08Поделитьсяпереглянути новину українськоюПравительство Великобритании после скандала с отравлением экс-шпиона РФ Сергея Скрипаля назвало "шпионским логовом" торговое представительство России в Лондоне и рассматривает возможность его закрытия.Об этом в субботу, 31 марта, написал The Telegraph со ссылкой на информированный источник.Отмечается, что торгпредставительство расположено в районе Хайгейт на севере Лондона. Кроме него, у РФ в Британии есть еще три основные "базы": генконсульство, посольство и загородная недвижимость, находящаяся в прилегающих к столице графствах.Стоит заметить, что российско-британские отношения сильно ухудшились после отравления в Британии Скрипаля нервно-паралитическим веществом класса "Новичок", которое было разработано в России.Великобритания выслала из страны 23 дипломата РФ, после чего к дипломатическому бойкоту присоединились десятки стран мира. Россия заявила о высылке иностранных дипломатов в ответ.Как сообщал "Апостроф", ранее Госдеп США в "зеркальных" мерах России увидел желание Кремля прикинуться жертвой и уйти от диалога...