| | Убийство в США "российского Геббельса": журналист раскрыл новые важные детали
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Убийство в США "российского Геббельса": журналист раскрыл новые важные детали

суббота, 31 марта 2018, 09:38
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Главный приспешник президента России Владимира Путина, бывший министр печати России Михаил Лесин, который в ноябре 2015 года был убит в отеле в Вашингтоне, сотрудничал с властями США.
Об этом репортер портала BuzzFeed Энтони Кормьер рассказал "Голосу Америки".
Журналист подчеркнул, что на 100% уверен в том, что Лесин предложил свои услуги американским властям, поскольку находился под большим давлением после публикации данных о его недвижимости и финансах в США.
"Мы общались с людьми, достаточно близкими к ним (членам семьи Лесина, - "Апостроф"), и я могу сказать, что Лесин действительно любил своих детей, и был готов сделать все, чтобы защитить их. В том числе и поэтому он очень хотел сохранить свою жизнь, и надеялся, что правительство Соединенных Штатов защитит его, если он будет сотрудничать", - рассказал Кормьер.
Как сообщал "Апостроф", ранее в сети появилась карикатура на ситуацию с Лесиным...

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