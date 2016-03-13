Убийство в США "российского Геббельса": журналист раскрыл новые важные детали

суббота, 31 марта 2018, 09:38Поделитьсяпереглянути новину українськоюГлавный приспешник президента России Владимира Путина, бывший министр печати России Михаил Лесин, который в ноябре 2015 года был убит в отеле в Вашингтоне, сотрудничал с властями США.Об этом репортер портала BuzzFeed Энтони Кормьер рассказал "Голосу Америки".Журналист подчеркнул, что на 100% уверен в том, что Лесин предложил свои услуги американским властям, поскольку находился под большим давлением после публикации данных о его недвижимости и финансах в США."Мы общались с людьми, достаточно близкими к ним (членам семьи Лесина, - "Апостроф"), и я могу сказать, что Лесин действительно любил своих детей, и был готов сделать все, чтобы защитить их. В том числе и поэтому он очень хотел сохранить свою жизнь, и надеялся, что правительство Соединенных Штатов защитит его, если он будет сотрудничать", - рассказал Кормьер.Как сообщал "Апостроф", ранее в сети появилась карикатура на ситуацию с Лесиным...