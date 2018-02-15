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События

В Киеве пьяный разгуливал по городу с гранатой и пистолетом

В Киеве пьяный разгуливал по городу с гранатой и пистолетом
Мужчине грозит до 7 лет.

В Киеве на бульваре Перова полиция задержала мужчину с гранатой и травматическим пистолетом, передает Киевские Ведомости со ссылкой на РБК.

Как отмечается, вчера вечером, 30 марта 2018 года, в Днепровском районе столицы наряд полиция заметил жителя Киевской области в нетрезвом состоянии, при досмотре у которого изъяли оружие и боеприпасы.

Правоохранителям сообщили, что на бульваре Перова возле автомобиля "БМВ" находится нетрезвый мужчина, который приставал к людям. У него обнаружили предмет, похожий на гранату Ф-1, травматический пистолет со "сбитыми" номерами.

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В настоящее время мужчина задержан, злоумышленником оказался житель Киевской области 1978 года рождения. По указанному факту начато уголовное производство. Согласно ч. 1 ст. 263 Уголовного кодекса Украины, мужчине грозит до семи лет лишения свободы.

В Киеве пьяный разгуливал по городу с гранатой и пистолетом

В Киеве пьяный разгуливал по городу с гранатой и пистолетом

В Киеве пьяный разгуливал по городу с гранатой и пистолетом

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