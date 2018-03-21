| | В Харькове в ДТП попали пять автомобилей
События

В Харькове в ДТП попали пять автомобилей

В Харькове в ДТП попали пять автомобилей
Столкновение произошло в Московском районе.

В Московском районе Харькова вечером 30 марта произошла масштабная авария, в которой столкнулись сразу пять автомобилей и пострадал мужчина, передает Киевские Ведомости со ссылкой на Сегодня.

Как сообщили в пресс-службе патрульной полиции города, инцидент произошел возле дома №7 по улице Героев Труда, где столкнулись три автомобиля Daewoo Lanos, а также Opel и ВАЗ-2109.

В результате происшествия травмы получил пассажир "Жигулей", которого с места аварии доставили в больницу. Обстоятельства ДТП и степень вины водителей устанавливают следователи полиции.

Ранее масштабное ДТП произошло возле города Южный Одесской области. На трассе М-14 Одесса – Мелитополь – Новоазовск столкнулись четыре автомобиля.

Читайте также: Массовое ДТП в Харькове: столкнулись пять автомобилей

"Происшествие оформляет следователь. Два человека обратились за медицинской помощью", – рассказала пресс-секретарь патрульной полиции Одесской области Алла Марченко.

В Харькове в ДТП попали пять автомобилей

...

Еще по теме

В Харькове на перекрестке столкнулись Chrysler и Daewoo

В Харькове на перекрестке столкнулись Chrysler и Daewoo

21-03-2018, 15:30
Читать
Массовое ДТП в Харькове: столкнулись пять автомобилей

Массовое ДТП в Харькове: столкнулись пять автомобилей

29-01-2018, 01:51
Читать
В Днепре столкнулись сразу пять автомобилей

В Днепре столкнулись сразу пять автомобилей

29-10-2017, 18:45
Читать
ДТП в Харькове: в центре столкнулись четыре авто

ДТП в Харькове: в центре столкнулись четыре авто

13-09-2017, 21:15
Читать
Тройное ДТП в Харькове: столкнулись грузовик, кроссовер и легковушка

Тройное ДТП в Харькове: столкнулись грузовик, кроссовер и легковушка

3-03-2017, 13:04
Читать
ДТП в Харькове: на Клочковской столкнулись четыре автомобиля

ДТП в Харькове: на Клочковской столкнулись четыре автомобиля

18-08-2016, 15:05
Читать
События

Редактор раздела События
Написать на e-mail