В Харькове минувшей ночью сгорел элитный внедорожник

Ночью 31 марта в Шевченковском районе Харькова загорелся автомобиль Toyota Land Cruiser Prado, передает Киевские Ведомости со ссылкой на newsroom.kh.ua.
Информация о пожаре поступила на горячую линию "101" в 04:24, на место происшествия выехали два экипажа спасателей. К моменту их приезда огонь охватил моторный отсек и частично салон внедорожника, общая площадь возгорания составила два квадратных метра. Основной очаг пожара находился под капотом - из разгерметизированного трубопровода под давлением вытекал и горел газ. Кроме того, из-за воздействия пламени был поврежден припаркованный рядом автомобиль Volkswagen Golf.
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Бойцы ГСЧС перекрыли вентиль и охладили его, чтобы избежать взрыва, а спустя 20 минут после вызова полностью ликвидировали возгорание. В результате случившегося никто не пострадал, причину возгорания сейчас выясняют эксперты.
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