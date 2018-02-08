| | В Харькове минувшей ночью сгорел элитный внедорожник
События

В Харькове минувшей ночью сгорел элитный внедорожник

В Харькове минувшей ночью сгорел элитный внедорожник
Повредился и соседний автобиль.
Ночью 31 марта в Шевченковском районе Харькова загорелся автомобиль Toyota Land Cruiser Prado, передает Киевские Ведомости со ссылкой на newsroom.kh.ua.

Информация о пожаре поступила на горячую линию "101" в 04:24, на место происшествия выехали два экипажа спасателей. К моменту их приезда огонь охватил моторный отсек и частично салон внедорожника, общая площадь возгорания составила два квадратных метра. Основной очаг пожара находился под капотом - из разгерметизированного трубопровода под давлением вытекал и горел газ. Кроме того, из-за воздействия пламени был поврежден припаркованный рядом автомобиль Volkswagen Golf.

Читайте также: В Днепре на «зебре» сбили женщину с ребенком

Бойцы ГСЧС перекрыли вентиль и охладили его, чтобы избежать взрыва, а спустя 20 минут после вызова полностью ликвидировали возгорание. В результате случившегося никто не пострадал, причину возгорания сейчас выясняют эксперты.

...

Еще по теме

Пожар в Харькове: на парковке сгорело несколько машин

Пожар в Харькове: на парковке сгорело несколько машин

8-02-2018, 19:30
Читать
В Харькове горят автомобили

В Харькове горят автомобили

12-09-2017, 23:05
Читать
Возле метро в Киеве вспыхнул автомобиль

Возле метро в Киеве вспыхнул автомобиль

3-01-2017, 15:32
Читать
В Киеве сгорели две иномарки

В Киеве сгорели две иномарки

17-11-2016, 12:24
Читать
В Киеве сгорели три иномарки

В Киеве сгорели три иномарки

19-10-2016, 13:07
Читать
Три машины сгорели в Киеве

Три машины сгорели в Киеве

19-09-2016, 18:16
Читать
События

Редактор раздела События
Написать на e-mail