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В Днепре на «зебре» сбили женщину с ребенком

В Днепре на «зебре» сбили женщину с ребенком
Водитель не смог вовремя остановиться.

Вчера, 30 марта, в Днепре водитель легкового автомобиля "Ланос" на пешеходном переходе совершил наезд на женщину с ребенком, передает Киевские Ведомости со ссылкой на vedomosti-ua.com.

Инцидент произошел в 21:40, на улице Шевченко. Известно, что автомобиль двигался со стороны Сечевых Стрельцов, когда в это время по "зебре" двигалась женщина с ребенком. Водитель не сумел вовремя затормозить и наехал на пешеходов.

Очевидцы рассказали, что водитель остановился не сразу, а еще и "прокатил" пострадавших на капоте.
"Как говорит водитель Lanos, он не заметил пешеходов, потому что его ослепил свет фар от встречной машины и он не успел среагировать. Девочку с матерью увезла «скорая помощь». Пострадавшие были в сознании, но одна из них получила травму ног, другая — травму головы", - сказано в сообщении.

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ДТП оформлял патруль полиции. Другие подробности неизвестны...

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