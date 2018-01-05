В Мариуполе горе-мать оставила детей на четыре дня в запертой квартире

В Донецкой области в Мариуполе горе-мать на несколько дней оставила троих малолетних детей одних в квартире, а сама отправилась по своим делам, передает Киевские Ведомости со ссылкой на vedomosti-ua.com.
Об этом сообщается на странице патрульной полиции Донецкой области в Facebook.
Инцидент произошел в доме на улице Киевской. Вчера в полицию поступило сообщение о том, что в доме по указанному адресу "кричат о помощи". Прибыв на место полицейские увидели троих детей, стоящих на балконе.
"Соседям старшая восьмилетняя девочка рассказала, что уже четвертые сутки они с сестрой 4-х лет и 11-месячным братиком находятся без матери в закрытой квартире", - сказано в сообщении.
Полицейские вызвали спасателей, "скорую помощь" и службу по делам детей Левобережного района. После осмотра медиками детей госпитализировали.
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"Где находится мать, и почему она оставила детей выясняют следователи Левобережного отделения полиции", - сообщили в полиции.
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