Загрузка. Пожалуйста, подождите...
Киев
Область
Политика
Экономика
События
Социум
Мнение
Спорт
Шоу-Биз
Здоровье
Наука
Авто
Майдан
Киев
Дорожный знак с грамматической ошибкой развеселил киевлян
Под Киевом мужчина зарубил топором родную мать
В КГГА показали, каким будет парк "Муромец" после реконструкции
СБУ разоблачила пять "террористов-минеров"
На Троещине прохожие задержали дерзкого грабителя
Область
Борисполь в Киевском облсовете будут представлять три депутата
Убийцы задержаны
Сельские жители не хотят перемен
Дорогая справка
Результаты выборов в Переяславском районе
Политика
Сливал информацию: глава НАБУ выступил с громким обвинением в адрес Холодницкого
Пропагандистка Путина оконфузилась с выпадом против Британии, упомянув Гитлера: видео
Готовы к жестким действиям: в России дали тревожный прогноз Путину из-за высылке дипломатов
Еще лет 50: на Западе дали прогноз по противостоянию между Россией и Украиной
"Сторонники гибридной войны": Порошенко раскритиковал приверженцев Северного потока в ЕС
Экономика
Блогер рассказал, откуда в США приезжают советские машины
В России создадут стандарты для ретро-автомобилей
Представлен альтернативный кроссовер KIA Sportage
Volkswagen распродаст дизельные машины с автокладбищ в США
Модели шинных брендов КАМА и VIATTI попали в ТОП-5 летних шин
События
В харьковском вузе открыли именную аудиторию
Результаты опроса «РавнодушныхNet»: вы уже определились с кандидатурой семейного врача?
Прокуратура оспаривает скандальную реконструкцию в Харькове
Несколько харьковских троллейбусов изменят путь следования
В праздничные дни в Харькове будут курсировать дополнительные автобусы
Социум
Лунный календарь садовода-огородника на апрель 2018: в какие дни проводить посевные работы
Салаты на Пасху: легкий и витаминный праздничный салат с морковью и зеленым горошком
Американским солдатам пришлось удирать от злобного гуся
Спешат продать: соцсети смеются над медалями за голосование в Крыму
Сеть насмешило нелепое заявление спикера российского МИД
Мнение
Андрей Костин: За 5 лет количество банков в России сократится в 2,5 раза
Татьяна Завьялова, переспав с фитнес-тренером, разрушила при помощи своего мужа его семью
Прямая линия с Владимиром Путиным
Постановка под Волновахой?
Йемен – это не Украина!
Спорт
Рљ Р§Рњ-2018 Р°СЌСЂРѕРїРѕСЂС‚ РІ Р•РєР°С‚РµСЂРёРЅР±СѓСЂРіРµ Р·Р°РїРѕР»РЅСЏС‚ РіРёРіР°РЅС‚СЃРєРёРµ СЃРјР°СЂС‚С„РѕРЅС‹
Р—Р°С‰РёС‚РЅРёРє В«РђСЂСЃРµРЅР°Р»Р°В» Р‘РµР»СЊРµСЂРёРЅ СЃС‚Р°Р» РІРµРіРµС‚Р°СЂРёР°РЅС†РµРј
Р‘Р°Р»РѕС‚РµР»Р»Рё: Р’СЂРµРјСЏ Р±Р°Р»РѕРІСЃС‚РІР° СЃ РґРµРІРѕС‡РєР°РјРё Р·Р°РІРµСЂС€РёР»РѕСЃСЊ
Макарова и Веснина проиграли в полуфинале турнира в Майами в парах
Зверев — в финале «Мастерса» в Майами
Шоу-Биз
Бондарчук хочет отсудить 127 миллионов у «Смешариков»
Бывшая вокалистка «Ленинграда» обвинила Шнурова в домогательствах
Р¦РµРЅС‚СЂ РєСѓР»СЊС‚СѓСЂС‹ В«РҐРѕСЂРѕС€РµРІСЃРєРёР№В» вЂ“ С†РµРЅС‚СЂ РїСЂРёС‚СЏР¶РµРЅРёСЏ РґР»СЏ С‚РІРѕСЂС‡РµСЃРєРёС… РґРµС‚РµР№ Рё РІР·СЂРѕСЃР»С‹С…
РЈСЃРїРµРЅСЃРєРёР№ РЅР°Р·РІР°Р» Р±РµР·СѓРјРёРµРј СЃРёС‚СѓР°С†РёСЋ СЃ РѕС‚С‡РµСЃС‚РІРѕРј СЃРµСЃС‚СЂС‹ Р”СЏРґРё Р¤С‘РґРѕСЂР° РёР· "РџСЂРѕСЃС‚РѕРєРІР°С€РёРЅРѕ"
РљРёС‚Р°Р№СЃРєР°СЏ РІРµСЂСЃРёСЏ "РљР°С‚СЋС€Рё" РїРѕРєРѕСЂРёР»Р° СЃРѕС†СЃРµС‚Рё
Здоровье
Андрей Костин: За 5 лет количество банков в России сократится в 2,5 раза
Татьяна Завьялова, переспав с фитнес-тренером, разрушила при помощи своего мужа его семью
Прямая линия с Владимиром Путиным
Постановка под Волновахой?
Йемен – это не Украина!
Наука
Motorola РіРѕС‚РѕРІРёС‚СЃСЏ РїСЂР°Р·РґРЅРѕРІР°С‚СЊ 45-Р»РµС‚РёРµ СЃ РјРѕРјРµРЅС‚Р° РїРµСЂРІРѕРіРѕ Р·РІРѕРЅРєР°
РњРўРЎ СЃРѕРєСЂР°С‚РёС‚ РёРЅС‚РµСЂРЅРµС‚-С‚СЂР°С„РёРє РІ РїРѕРїСѓР»СЏСЂРЅРѕРј С‚Р°СЂРёС„Рµ
Р Р°Р·СЂР°Р±РѕС‚С‡РёРє РІС‹СЏСЃРЅРёР», С‡С‚Рѕ Google СЃРѕР±РёСЂР°РµС‚ Р±РѕР»СЊС€Рµ РёРЅС„РѕСЂРјР°С†РёРё Рѕ РїРѕР»СЊР·РѕРІР°С‚РµР»СЏС…, С‡РµРј РіРѕРІРѕСЂРёС‚
Huawei РґРѕР±РёР»Р°СЃСЊ РїР°С‚РµРЅС‚Р° РЅР° СЃРјР°СЂС‚С„РѕРЅ СЃРѕ СЃРєР»Р°РґРЅС‹Рј РґРёСЃРїР»РµРµРј
РЈР¶Рµ 4 Р°РїСЂРµР»СЏ РёРіСЂРѕРєРё РЅР°С‡РЅСѓС‚ С‚РµСЃС‚РёСЂРѕРІР°С‚СЊ РЅРѕРІСѓСЋ РєР°СЂС‚Сѓ PUBG
Авто
Р’ Р РѕСЃСЃРёРё СЂР°Р·СЂР°Р±РѕС‚Р°СЋС‚ Р“РћРЎРў РґР»СЏ РѕС†РµРЅРєРё СЂРµС‚СЂРѕРјРѕР±РёР»РµР№
РќР° РљР°Р»РёРЅРёРЅРіСЂР°РґСЃРєРѕРј В«РђРІС‚РѕС‚РѕСЂРµВ» СЃС‚Р°СЂС‚РѕРІР°Р»Р° СЃР±РѕСЂРєР° СЃРµРґР°РЅРѕРІ Hyundai Sonata
РљСЂРѕСЃСЃРѕРІРµСЂ KIA Sportage РїРѕР»СѓС‡РёР» Р°Р»СЊС‚РµСЂРЅР°С‚РёРІРЅСѓСЋ РІРµСЂСЃРёСЋ
Volkswagen СЃРЅРёР¶Р°РµС‚ РєСЂРµРґРёС‚РЅС‹Рµ СЃС‚Р°РІРєРё РЅР° РїРѕРєСѓРїРєСѓ СЃРІРѕРёС… РјРѕРґРµР»РµР№ РІ Р°РїСЂРµР»Рµ
Р¤Р»Р°РіРјР°РЅСЃРєР°СЏ РјРѕРґРµР»СЊ Cadillac РґРµР±СЋС‚РёСЂСѓРµС‚ РІ 2022 РіРѕРґСѓ
Майдан
Родственники погибших героев Майдана проведут собственные расследования
Попов и Сивкович могут избежать наказания за разгон Майдана
Константин Реуцкий: На Луганщине началась охота на активистов Майдана
Алексей Баганец: Мы вычислили спецподразделение Беркута, который принимал участие в расстреле людей на Майдане
НБУ выпустит памятные монеты Героям Майдана
Сейчас обсуждают
Сливал информацию: глава НАБУ выступил с громким обвинением в адрес Холодницкого
Политика
Сегодня, 13:40
Пропагандистка Путина оконфузилась с выпадом против Британии, упомянув Гитлера: видео
Политика
Сегодня, 13:40
Готовы к жестким действиям: в России дали тревожный прогноз Путину из-за высылке дипломатов
Политика
Сегодня, 13:40
Еще лет 50: на Западе дали прогноз по противостоянию между Россией и Украиной
Политика
Сегодня, 13:40
"Сторонники гибридной войны": Порошенко раскритиковал приверженцев Северного потока в ЕС
Политика
Сегодня, 13:37
Киевские Ведомости
|
Социум
| Салаты на Пасху: легкий и витаминный праздничный салат с морковью и зеленым горошком
Социум
Салаты на Пасху: легкий и витаминный праздничный салат с морковью и зеленым горошком
Еще по теме
<img width="400" height="240" src="/uploads/posts/2017-04/prazdnichnyy-obed-napashu_1.jpeg" class="attachment-medium-thumb wp-post-image" alt="facebook" />
Праздничный обед на Пасху
15-04-2017, 12:05
Читать
<img width="400" height="240" src="http://kvedomosti.com/uploads/posts/2017-02/tagilchanin-obnaruzhil-v-banke-s-zelenym-goroshkom-yaschericu-foto_1.jpeg" class="attachment-medium-thumb wp-post-image" alt="facebook" />
Тагильчанин обнаружил в банке с зеленым горошком ящерицу (ФОТО)
28-02-2017, 14:48
Читать
<img width="400" height="240" src="http://kvedomosti.com/uploads/posts/2017-02/nazvany-pravila-pitaniya-lyudey-s-bolshim-lishnim-vesom_1.jpeg" class="attachment-medium-thumb wp-post-image" alt="facebook" />
Названы правила питания людей с большим лишним весом
16-02-2017, 10:13
Читать
<img width="400" height="240" src="/uploads/posts/2016-10/legkiy-salat-s-tuncom-neveroyatno-poleznyy-i-vkusnyy_1.jpeg" class="attachment-medium-thumb wp-post-image" alt="facebook" />
Легкий салат с тунцом: невероятно полезный и вкусный
21-10-2016, 21:06
Читать
<img width="400" height="240" src="/uploads/posts/2015-12/novogodnie-salaty-na-2016-god-recepty-s-foto-salat-obezyanka_1.jpeg" class="attachment-medium-thumb wp-post-image" alt="facebook" />
Новогодние салаты на 2016 год рецепты с фото: салат обезьянка
21-12-2015, 01:00
Читать
<img width="400" height="240" src="/uploads/posts/2015-12/salaty-na-novyy-god-2016-recepty-s-foto-vkusnye-novogodnie-salaty-2016_1.jpeg" class="attachment-medium-thumb wp-post-image" alt="facebook" />
Салаты на новый год 2016 рецепты с фото , вкусные новогодние салаты 2016
16-12-2015, 15:56
Читать
Социум
Сегодня, 13:21
<img alt='' src='http://kvedomosti.com/12.jpg' srcset='http://kvedomosti.com/12.jpg' class='avatar avatar-120 photo' height='120' width='120' />
Валерия Лукьянова
Редактор раздела Социум
Написать на e-mail