| | За 2017 год Порошенко потратил на туризм более 2,5 млн гривен
Политика

За 2017 год Порошенко потратил на туризм более 2,5 млн гривен

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