| | Еще лет 50: на Западе дали прогноз по противостоянию между Россией и Украиной
Политика

Еще лет 50: на Западе дали прогноз по противостоянию между Россией и Украиной

суббота, 31 марта 2018, 14:29
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Высокопоставленные генералы в странах НАТО уверены, что противостояние с Россией будет продолжатся не менее 50 лет.
Об этом в своей колонке на "Апострофе" написал российский военный обозреватель Павел Фельгенгауэр.
"Я только вернулся с конференции по международной безопасности в Вильнюсе. И ее участники, в том числе западные генералы, настроены на то, что противостояние с Россией будет длиться еще два поколения, то есть лет 50. В зале присутствовали литовские кадеты, и трехзвездный генерал Бен Ходжес, который командовал американскими войсками в Европе, а сейчас в отставке, говорит, что эти кадеты будут уходить на пенсию генералами, а противостояние с Россией продолжится", - поведал обозреватель.
При этом в Европе рассматривают Украину в качестве поле боя между Западом и Россией.
"Они настроены на долгую холодную войну. И Украина на ее переднем фронте для Европы, вроде Западного Берлина. Или даже хуже того - вроде Вьетнама или Афганистана. Такое поле боя противостоящих группировок", - резюмировал Фельгенгауэр.
Подробнее читайте в материале "Апострофа": В окружении Путина ведут борьбу две партии, а Запад готовится к долгой "войне"...

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