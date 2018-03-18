Готовы к жестким действиям: в России дали тревожный прогноз Путину из-за высылке дипломатов

суббота, 31 марта 2018, 12:35Поделитьсяпереглянути новину українськоюМассовая высылка российских дипломатов является сигналом Запада о готовности перейти к более решительным действиям по отношению к России.Об этом заявила российский политолог, доктор исторических наук, исследователь Chatham House Лилия Шевцова, передает "Главред""Это жест, который говорит: если вы не перестанете бить наши окна, мы готовы к более жестким действиям. Кремль сейчас мучительно ищет ответ. С одной стороны, Кремль не может отступить и потерять лицо. Следовательно, нужно отвечать аналогичными действиями. Но с другой, Кремль не хочет углубления конфронтации", - отметила Шевцова.По ее словам, Россия сейчас оказалась в сложной ситуации, в которой она уже не может использовать старую модель поведения.Как сообщал "Апостроф", Российская Федерация начала высылать иностранных дипломатов в ответ на скандал с отравлением экс-разведчика Сергея Скрипаля и его дочери Юлии, из-за которого ряд стран решили выдворить дипломатов РФ...