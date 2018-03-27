| | Пропагандистка Путина оконфузилась с выпадом против Британии, упомянув Гитлера: видео
Политика

Пропагандистка Путина оконфузилась с выпадом против Британии, упомянув Гитлера: видео

суббота, 31 марта 2018, 10:55
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Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова оконфузилась с вопросом по истории, который адресовала главе МИД Британии Борису Джонсону.
Данную неосторожную фразу моментально подхватили в социальных сетях, высмеяв Захарову.
Официальный представитель МИД РФ спросила у главы британского внешнеполитического ведомства: "что британские лорды делали в гостях у Гитлера?". При этом Захарова совсем позабыла о факте визита министра иностранных дел СССР Вячеслава Молотова в ноябре 1940 года в Германию, когда Вторая мировая война уже началась.
"Мария Захарова спросила у главы МИД Британии, что британские лорды делали в гостях у Гитлера".P.S. Так вот же лорд Молотов в гостях у Гитлера!P.P.S. Визит Молотова был 12-14-го ноября 1940-года. Британские лорды, тогда, уже воевали с Гитлером уже больше 14-ти месяцев", - написал в своем FacebookАльберт Сафиулин.
Как сообщал "Апостроф", официальный представитель Министерства иностранных дел (МИД) Российской Федерации Мария Захарова устроила истерику из-за высылки российских дипломатов из ряда стран в связи с международным скандалом вокруг отравления экс-шпиона РФ Сергея Скрипаля, назвав происходящее провокацией Великобритании...

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