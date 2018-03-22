| | Сливал информацию: глава НАБУ выступил с громким обвинением в адрес Холодницкого
Политика

Сливал информацию: глава НАБУ выступил с громким обвинением в адрес Холодницкого

суббота, 31 марта 2018, 09:34
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Руководитель Специальной антикоррупционной прокуратуры Назар Холодницкий предупреждал фигурантов антикоррупционных дел о предстоящих обысках.
Об этом заявил директор Национального антикоррупционного бюро Украины Артем Сытник, передает издание "Зеркало недели".
"Во-первых, речь идет о сливе информации о готовящихся обысках тем людям, у которых эти обыски должны были проводиться", - отметил Сытник.
Подобный слив информации имел большое значение в деле о хищении государственных средств в Одессе.
"Когда детективы НАБУ приехали в Одессу с обысками, выяснилось, что фигуранты очень быстро и организованно разъехались, а отдельные сидели за границей почти два месяца (речь идет о мэре Одессы Геннадии Труханове – ред.), дистанционно "решая вопросы" с судами. Здесь у нас есть веские основания предполагать "слив" информации фигурантам со стороны руководителя САП, который, как выяснилось, знал об их перемещениях информацию, которой следствие не владело", - поведал глава НАБУ.
Напомним, не так давно антикоррупционный прокурор Назар Холодницкий обнаружил в своем кабинете устройство, похожее на прослушивающее. Он заявлял, что это "какая-то провокация"...

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