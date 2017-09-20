Звездного форварда «Реала» зовут в Китай

Неназванный китайский клуб готов заплатить за 30-летнего француза 80 миллионов евро, сообщает итальянский портал «Tuttomercatoweb».
Ранее появилась информация, что «Реал» готов отпустить Бензема за 50 миллионов. Испанские источники утверждали, что француз может стать частью сделки по переходу в «ПСЖ» Неймара.
Трансферные слухи давно связывают Бензема с уходом из «Реала». Француз с каждым сезоном забивает все меньше и вынуждает руководство «Сливочных» работать над поиском нового наконечника атак.
Заменить Бензема в «Реале» могут Роберт Левандовски («Бавария»), Харри Кейн («Тоттенхэм»), Мауро Икарди («Интер) или Тимо Вернер (РБ «Лейпциг»).
Бензема выступает в «Реале» с 2009 года. Воспитанник «Лиона» в испанском гранде забил 189 голов. По этому показателю француз уступает только Криштиану Роналду (443), Раулю (322) и Ференцу Пушкашу (193).
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В текущем сезоне Карим Бензема во всех турнирах отыграл 34 матча, забив 8 голов и отдав 11 результативных передач...