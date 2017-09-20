Звездного форварда «Реала» зовут в Китай

Неназванный китайский клуб готов заплатить за 30-летнего француза 80 миллионов евро, сообщает итальянский портал «Tuttomercatoweb».Ранее появилась информация, что «Реал» готов отпустить Бензема за 50 миллионов. Испанские источники утверждали, что француз может стать частью сделки по переходу в «ПСЖ» Неймара.Трансферные слухи давно связывают Бензема с уходом из «Реала». Француз с каждым сезоном забивает все меньше и вынуждает руководство «Сливочных» работать над поиском нового наконечника атак.Заменить Бензема в «Реале» могут Роберт Левандовски («Бавария»), Харри Кейн («Тоттенхэм»), Мауро Икарди («Интер) или Тимо Вернер (РБ «Лейпциг»).Бензема выступает в «Реале» с 2009 года. Воспитанник «Лиона» в испанском гранде забил 189 голов. По этому показателю француз уступает только Криштиану Роналду (443), Раулю (322) и Ференцу Пушкашу (193).В текущем сезоне Карим Бензема во всех турнирах отыграл 34 матча, забив 8 голов и отдав 11 результативных передач...