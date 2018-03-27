НХЛ: «Тампа» и «Вегас» побеждают, осечка «Вашингтона»

«Тампа» в выездном матче с «Рейнджерс» прервала серию из трех поражений и вернулась на первую строку в Восточной конференции. Брэйден Поинт оформил дубль и впервые в карьере достиг отметки в 30 заброшенных шайб.«Вегас» на домашнем льду прервал 6-матчевую победную серию «Сент-Луиса». На 20-й секунде овертайма Джонатан Маршессо принес хозяевам очередную победу и приблизил «Вегас» к досрочной победе в Тихоокеанском дивизионе.«Вашингтону» в домашнем матче с «Каролиной» не удалось перешагнуть барьер в 100 набранных очков. Немотивированные гости во второй половине матча трижды вскрыли оборону «Кэпиталз». Победную шайбу в середине второго периода забросил Джастин Фолк.«Торонто» в четвертый раз в истории набрал 100 очков за сезон. В выездном матче с «Айлендерс» решающим стал бросок Остона Мэттьюза за четыре минуты до конца основного времени игры.Айлендерс – Торонто – 4:5 (2:1, 1:2, 1:2)Рейнджерс – Тампа-Бэй – 3:7 (1:0, 0:2, 2:5)Вашингтон – Каролина – 1:4 (0:0, 1:2, 0:2)Колорадо – Чикаго – 5:0 (1:0, 1:0, 3:0)Анахайм – Лос-Анджелес – 2:1 (0:1, 1:0, 0:0)Вегас – Сент-Луис – 4:3 (2:2, 1:0, 0:1)...