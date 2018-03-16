НБА: победы «Хьюстона» и «Кливленда», драма «Оклахомы» и «Денвера»

Трехочковый бросок Джеральда Грина с сиреной о завершении матча принес «Хьюстону» домашнюю победу над «Финиксом». Джеймс Харден остановился в шаге от трипл-дабла, украинский центровой «Санс» Алексей Лэнь участия в матче не принимал из-за травмы.: Джеймс Харден (28+8 подборов+10 передач).ЛеБрон Джейс привел «Кливленд» к камбэку в домашнем матче с «Нью-Орлеаном». «Кавальерс» проиграли первую половину с 10-очковым отставанием, но после большого перерыва перевернули ход матча. Победа позволила «Кливленду» сохранить третью строку на Востоке, «Нью-Орлеан» откатился на восьмое место на Западе.: ЛеБрон Джеймс (27+9 подборов+11 передач).«Денвер» в овертайме вырвал победу в выездном матче с «Оклахомой» и продолжил борьбу за плей-офф, отставая от восьмого места на две победы. Главными творцами гостевого успеха «Наггетс» стали Пол Миллсэп и Никола Йокича, набравшие на двоих 59 очков и собравшие 25 подборов. У «Тандер» в одном подборе от дежурного трипл-дабла остановился Рассел Уэстбрук (33+9 подборов+13 передач).: Пол Миллсэп (36+9 подборов).Орландо – Чикаго 82:90 (24:30, 20:27, 25:9, 13:24)Атланта – Филадельфия 91:101 (27:30, 14:17, 18:39, 32:15)Оклахома – Денвер 125:126 OT (28:27, 30:35, 21:30, 35:22, 11:12)Хьюстон – Финикс 104:103 (22:25, 18:32, 35:29, 29:17)Кливленд – Нью-Орлеан 107:102 (29:29, 18:28, 33:22, 27:23)Даллас – Миннесота 92:93 (20:16, 26:28, 18:23, 28:26)Юта – Мемфис 107:97 (29:14, 23:33, 28:29, 27:21)Лейкерс – Милуоки 122:124 OT (34:39, 23:29, 26:29, 29:15, 10:12)Портленд – Клипперс 105:96 (26:23, 38:26, 23:17, 18:30)...