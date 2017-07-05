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Геращенко сделала заявление по заключенным в Крыму

Геращенко сделала заявление по заключенным в Крыму
Она также прокомментировала голодовку активиста Владимира Балуха

У врачей, международных миссий и обмудсмена нет доступа к политзаключенным в аннексированном Российской Федерацией Крыму.

Об этом сообщила первый вице-спикер Верховной рады Украины Ирина Геращенко, передает Киевские Ведомости со ссылкой на РБК-Украина.

"К политзаключенным Крыма нет доступа у врачей, международных миссий, обмудсмена. Ищем все пути, чтобы помочь им", - сообщила она.

Кроме того, Геращенко выразила волнение относительно голодания объявленного осужденным в аннексированном Крыму украинским активистом Владимиром Балухом.

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"Очень волнует голодовка Владимира Балуха. Голодовка как сопротивление оккупационному режиму. Голодовка за идею, за украинский Крым", - отметила она...

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